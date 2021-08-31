Başbakan Ersan Saner MTG Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, Koral Bozkurt başkanlığındaki MTG Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, MTG Başkanı Koral Bozkurt, kulüp faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili Başbakan Ersan Saner’e bilgi verdi.

Bozkurt, MTG’nin, Mağusa kaleiçinde yer aldığını ve bu nedenle lokalin ve sahanın geliştirilmesinde Eski Eserler Dairesi ile ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Kulübün gelişimine imkan sağlamak amacıyla yönetim kurulunda hem lokalin hem de sahanın kaleiçinden başka yere taşınması yönünde karar üretildiğini ifade eden Bozkurt, MTG’nin eski bir yöneticisi de olan Başbakan’dan bu konuda yardım talep etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner de, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün, ülkenin köklü kulüplerinden olduğunu ve kendisinin de geçmiş dönemlerde yönetici olarak görev aldığını hatırlattı.



Başbakan Saner, MTG’nin birçok şampiyonluklar yaşadığını ifade ederek, kulübün gelişiminin sağlanması yönünde gayretten çekinmeyeceğini ve tüm kuluplere olduğu gibi her türlü imkanın seferber edileceğini vurguladı.Başbakan Ersan Saner, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için bir çok proje geliştirdiklerini de anlatarak, gençlerin genelde spora özelde ise futbola büyük ilgi göstediklerine vurgu yaptı.Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması yönündeki çabalara büyük destek olan başta MTG olmak üzere tüm futbol takımlarına teşekkür eden Saner, “Bu gençleri ne kadar sağlıklı olarak geleceğe taşırsak, ülkemizin geleceği de o oranda sağlıklı olur” dedi.Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret anısına Başbakan Ersan Saner’e isminin yazılı olduğu MTG forması ve atkı hediye etti.