Başbakan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş, “Bir Hamam Hikayesi” isimli belgeselin gala gecesine katıldı

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle hazırlanan, yönetmenliğini Çağrı Beyaz’ın, koordinatörlüğünü Oya Kutsal’ın yaptığı “Bir Hamam Hikayesi” isimli belgeselin dün akşamki gala gecesine katıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bedesten’deki geceye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter de katıldı.

Gala gecesinde konuşan Nilden Bektaş, soğuk kış gecesinde buram buram Kıbrıs kokusuyla içleri ısıtan bu belgeseli izlemekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bektaş, belgeselin yapımında emekleri olan başta Oya Kutsal ve Çağrı Beyaz olmak üzere oyuncular, şarkıcılar ve anılarını paylaşanlara teşekkür etti.

Bakan Çeler’in de dediği gibi belgeselde anlatılanları geçmişte büyüklerimizden dinlediğimizi, ancak tüm bu anıları görsel olarak görmenin hafızalarda daha fazla yer etmesine katkı sağladığını anlatan Bektaş, en önemli iki etmen olan kültür ve sanatı ilerleyen nesillere taşımanın herkesin en önemli görevi olduğunu dile getirdi.

Nilden Bektaş, bu belgeselle kültür ve sanatı birleştirip böylesi güzel bir anıyı gelecek nesillere taşımanın çok önemli bir iş olduğunu belirtti ve “Unutmamamız gereken bir şey varsa bu kültürümüzden uzaklaştıkça toplumumuza yabancılaşacağımızdır. Bu nedenle kültürümüze sahip çıkacağımız ve ülkemizi daha güzel tanıtacağımız günler diliyorum” diyerek, sözlerine son verdi.