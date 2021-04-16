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Barolardan açıklama

 

16 Nisan 2021 Cuma 18:30
Barolardan açıklama
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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ve Mağusa Mahalli Barosu, Anayasa Mahkemesi’nin kuran kurslarıyla ilgili kararının ardından gelen açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Baroların açıklamasında, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin, 1985 Anayasasının hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırı açıklamalar yaptıkları belirtildi.

Özellikle kararın içeriğine ilişkin bilgi sahibi olmadan, üretilen yalan haberler çerçevesinde, toplum içinde hınç ve linç duygusunu körüklemeye ilişkin yapılan tespitlerin, adalet terazisine yönelik büyük bir saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, “Yargının üç bacağından avukatları temsil eden Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak yapılan bu açıklamaların, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçladığının bilincindeyiz” denildi.

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Baroların açıklamasında, mahkemelerin tehdit edilmesi, verilen kararların geri çekilmemesi halinde gereğinin yapılacağına yönelik demeçlerin, hak ve özgürlüklerin keyfi manada kısıtlanabildiği ve adaletin ayaklar altına alındığı anti demokratik devletlerde vuku bulan olaylar olduğu kaydedilerek, “Yargı kararlarının tartışılması mümkündür ama yasaları yok sayan ve yargıyı hedef haline getiren bir yerden açıklama yapılması hukukun ortadan kaldırılmasına neden olur. Bu da demokrasiye dayanan sistemin yok edilmesi ile sonuçlanır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Özellikle Mahkemelerin hukuka uygun ve adil karar verebilmesinin en önemli güvencesi, kuvvetler ayrılığına dayanan yargı bağımsızlığıdır. Bu noktada gerek biz hukuk uygulayıcılarının gerekse toplumun tamamının, yargının bağımsızlığına ve demokrasiye sahip çıkması gerekir. Karanlığın daha da ülkemize yerleşmemesi için yarını beklemeden bugün tepkimizi en güçlü şekilde göstermeliyiz.”

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Son Güncelleme: 16.04.2021 18:47
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