banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine kim kulak verecek?
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine...
Mucbir neden adaletsizliği
Mucbir neden adaletsizliği
Tehditlere karşı
Tehditlere karşı
banner376

Barolar Birliği’nde Esendağlı yeniden başkan

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 16. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Avukat Hasan Esendağlı seçildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:30
Barolar Birliği’nde Esendağlı yeniden başkan
banner337

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin 16. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Avukat Hasan Esendağlı seçildi.

Lefkoşa’da Hiden Garden’da yer alan genel kurulda Esendağlı’nın başkanlık için tek aday olduğu kaydedildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Üç yılda bir yapılan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Olağan Genel Kurulu bugün saat 14.30’da başladı. Toplantıda divanın kurulmasının ardından mali rapor okunarak oy birliği ile aklandı.

Genel Kurulda Başkanlık, Baro Konseyi, Disiplin Kurulu ve Yüksek Adliye Kurulu Üyesi seçimi yapıldı.

banner341
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanlığına tek aday olan Av. Hasan Esendağlı oy birliği ile seçildi.

Baro Konseyi Üyeliğine, Av. Erdaş Erbilen, Av. Vedat Tezcan ve Av. Özgü Özyiğit seçilirken Disiplin Kurulu Üyeleri Özkul Özyiğit Süleyman Dolmacı, Hüseyin İzveren, Ezer Özsoy ve Uygar Kalmaz’dan oluşurken yedek üye olarak Zehra Delibaş ve Tülin Alpagut seçildi.

Yüksek Adliye Kurulu Üyesi olarak da Av. Süleyman Dolmacı belirlendi.

banner360
Son Güncelleme: 21.04.2021 21:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliği yapacağı 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısının detayları kesinleşti
Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliği yapacağı 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısının detayları kesinleşti
Saner: “Cumhurbaşkanı ile tamamen paralel düşünüyoruz”
Saner: “Cumhurbaşkanı ile tamamen paralel düşünüyoruz”
Spor camiasının acı günü
Spor camiasının acı günü
“Seçimin ne zaman olacağı halkın nabzı tutularak değerlendirilmeli”
“Seçimin ne zaman olacağı halkın nabzı tutularak değerlendirilmeli”
Ad-hoc komite kurulması önerisinde uzlaşı sağlanamadı
Ad-hoc komite kurulması önerisinde uzlaşı sağlanamadı
KKTC'de 58'i yerel 77 yeni vaka
KKTC'de 58'i yerel 77 yeni vaka
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu KİÜ’yü ziyaret etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu KİÜ’yü ziyaret etti
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101’inci yılı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101’inci yılı kutlanıyor
Sağlık Bakanı Üstel: “Aşı uygulaması yarından itibaren devam edecek”
Sağlık Bakanı Üstel: “Aşı uygulaması yarından itibaren devam edecek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim