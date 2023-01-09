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Barçın'dan EYT açıklaması!

Barçın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 11:36
Barçın'dan EYT açıklaması!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barçın, KKTC'DE EYT ( Emeklilikte yaşa takılanlar) durumu 01 Ocak 2008 öncesi 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmaya başlayıp hala daha bu yasa kapsamında çalışanlar için olduğunu belirtti. Barçın "Bu statüdeki kişiler yıllarca prim yatırmalarına karşın dediğim gibi bir sabah kalktılar ve işe başladıkları sisteme göre emeklilik yaşlarının yükseltildiğini gördüler" ifadelerini kullandı.

Barçın'ın açıklaması şöyle: 

EYT KAPSAMINDAKİ KİŞİLER KİMLERDİR ???

Çok soru geldiği için bu konuda çok kısa bir özet geçeyim dostlar.

Ülkemiz için bahsettiğim EYT durumu 01 Ocak 2008 öncesi 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmaya başlayıp hala daha bu yasa kapsamında çalışanlar içindir.

Neden sadece bu yasa derseniz de aynı Türkiye'deki EYT'de de olduğu gibi çünkü ülkemizde bir tek ama bir tek çalışmaya başladığı dönemki emeklilik hakları oyunun içindeyken bu yasa kapsamındaki kişilere değiştirildi de ondan.

Diğer tüm yasa değişiklikleri ile yapılan düzenlemeler hep yeni işe başlayanları kapsadı, o şartlar bilinerek işe başlandı ve değişiklikler de sistemde olanları hiçbir zaman kapsamadı.

Ama bu statüdeki kişiler yıllarca prim yatırmalarına karşın dediğim gibi bir sabah kalktılar ve işe başladıkları sisteme göre emeklilik yaşlarının yükseltildiğini gördüler.

Özetle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile kastedilen kişiler, 01 Şubat 2012'de dahil oldukları sosyal güvenlik sistemine göre bir gecede UBP tarafından emeklilik hakları ötelenenlerdir dostlar.

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