banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi...
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
1 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
22'si yerel 32 vaka
Kapat

Baraka 20. yıl etkinlikleri “Şikago Yedilisi’nin Yargılanması” filmiyle başlıyor

Baraka Kültür Merkezi, bir ay boyunca sürecek etkinliklerle 20. yaşını kutluyor.

01 Temmuz 2021 Perşembe 09:30
Baraka 20. yıl etkinlikleri “Şikago Yedilisi’nin Yargılanması” filmiyle başlıyor
banner337

Verilen bilgiye göre, ilk etkinlik Sun-İzle-Tartış oluyor. 3 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.00’de dernek lokalinin bahçesinde yer alacak etkinlik, kısa bir sunuş ardından Şikago Yedilisinin Yargılanması filmi gösterilecek.

banner341
Şikago Yedisilinin Yargılanması filminin, Chicago’daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı’nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükümet tarafından komplo ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan yedi sanığın 1969 yılında görülen meşhur duruşmasına odaklandığı kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 01.07.2021 09:51
Anahtar Kelimeler:
Şikago Yedilisinin Yargılanması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salih Çakmak hayatını kaybetti
Salih Çakmak hayatını kaybetti
Başbakan Saner antrenörleri kabul etti
Başbakan Saner antrenörleri kabul etti
Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan çocuk yuvasında tören düzenledi
Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, tadilatı tamamlanan çocuk yuvasında tören düzenledi
Dostluk var mı?
Dostluk var mı?
Nisap ve Nasip
Nisap ve Nasip
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
Muhalefet de Ağlama Duvarı gibi maşallah…
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam KKTC'ye geldi
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam KKTC'ye geldi
Hava durumu
Hava durumu
Yaşam mücadelesini kaybetti
Yaşam mücadelesini kaybetti
Meclis Dostluk Grubu heyeti Ankara'da...
Meclis Dostluk Grubu heyeti Ankara'da...

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim