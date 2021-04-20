Bakanlıktan işverenlere ‘destek ödeme başvurusu’ için son çağrı

Ücret Destek Ödemeleri için hatalı ya da eksik başvuruda bulunan işverenler son kez, 21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden başvuru yapabilecek.

KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile; 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara, işyerlerinin kapalı olduğu süreler dikkate alınarak yapılan ücret destek ödemeleri önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 57 bin 933 kişi için başvuruda bulunulmuş, yapılan değerlendirmeler neticesinde usulüne göre başvurusu yapılan 45 bin 567 çalışana 55 milyon 128 bin TL ücret destek ödemesi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret destek ödemesi almak için yapılan başvurularda, sisteme hatalı veya eksik kayıt işlemlerinin yapıldığı, bu hataların ve eksik işlemlerin düzeltilmesi için verilen ilave sürelere rağmen halen gerekli düzeltmeleri yapmayan veya yapamayan işyerlerinin olduğunun sürekli olarak bilgilerine geldiğini açıkladı.

Gelinen bu aşamada, Ücret Destek Ödemesi almak için online yöntemle başvuruda bulunan ancak başvuru yapılırken hatalı veya eksik kaydedilen herhangi bir bilgiden dolayı ücret destek ödemesi alamayan hak sahipleri için Bakanlığımız tarafından, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden giriş yapılıp hatalı başvuruların düzeltilmesine imkan tanındı.

İşverenler son kez olmak üzere, 21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ilgili siteye giriş yaparak gerekli düzeltmeleri yapabilecek.