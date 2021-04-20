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Bakanlıktan işverenlere ‘destek ödeme başvurusu’ için son çağrı

Çalışma Bakanlığı, Ücret Destek Ödemeleri kapsamında yaptığı başvuruda hata yapan işverenler için son kez çağrıda bulundu, 26 Nisan tarihinin son gün olduğunu duyurdu.

20 Nisan 2021 Salı 16:00
Bakanlıktan işverenlere ‘destek ödeme başvurusu’ için son çağrı
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Ücret Destek Ödemeleri için hatalı ya da eksik başvuruda bulunan işverenler son kez, 21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden başvuru yapabilecek.

KKTC Bakanlar Kurulu  ve Bulaşıcı Hastalıklar   Üst Komitesi kararları ile;  2021 yılı içerisinde faaliyetlerine  ara verilen işyerlerinde  çalışanlara, işyerlerinin  kapalı olduğu  süreler  dikkate alınarak  yapılan ücret  destek ödemeleri önemli ölçüde  tamamlanmıştır. Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı  İhtiyat Sandığı Dairesi’ne  57 bin 933  kişi için  başvuruda bulunulmuş,  yapılan değerlendirmeler  neticesinde usulüne göre başvurusu yapılan  45 bin 567 çalışana 55 milyon  128 bin TL  ücret destek ödemesi yapıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret destek ödemesi almak için yapılan başvurularda, sisteme hatalı veya eksik kayıt işlemlerinin yapıldığı, bu hataların ve eksik işlemlerin düzeltilmesi için verilen ilave sürelere rağmen halen gerekli düzeltmeleri yapmayan veya yapamayan işyerlerinin olduğunun sürekli olarak bilgilerine geldiğini açıkladı.

Gelinen bu aşamada, Ücret Destek Ödemesi almak için online yöntemle başvuruda bulunan ancak başvuru yapılırken hatalı veya eksik kaydedilen herhangi bir bilgiden dolayı  ücret destek ödemesi  alamayan hak sahipleri için Bakanlığımız tarafından, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  giriş yapılıp  hatalı başvuruların  düzeltilmesine imkan tanındı.

İşverenler son kez olmak üzere,  21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ilgili siteye giriş yaparak gerekli düzeltmeleri yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Destek ödeme Başvurusuçalışma Bakanlığı
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