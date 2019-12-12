Bakanlar Kurulu toplantısı Meclis Bütçe görüşmelerinin uzaması nedeniyle tamamlanamadı.
Bakanlar Kurulu toplantısı...
Bakanlar Kurulu toplantısı Meclis Bütçe görüşmelerinin uzaması nedeniyle tamamlanamadı.
12 Aralık 2019 Perşembe 19:17
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 14.20'de toplanan ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilen toplantı yarın devam edecek.
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