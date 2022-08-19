banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
LTB'den duyuru...
LTB'den duyuru...
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Yine trafik kazası
banner404

Bakanlar Kurulu, asgari ücreti vergiden muaf tutacak yasa gücünde kararnameyi onayladı

19 Ağustos 2022 Cuma 17:15
Bakanlar Kurulu, asgari ücreti vergiden muaf tutacak yasa gücünde kararnameyi onayladı

Bakanlar Kurulu, asgari ücretin vergiden muaf olmasını sağlayacak yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Yaklaşık bir saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Kurul Sözcüsü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz açıkladı.

Toplantıda asgari ücretten vergi alınmamasını düzenleyen 1 Ağustos'tan geçerli kılınan yasa gücünde kararname onaylandı. Asgari ücretlilerin temmuzdaki vergi kesintilerini ise Ocak 2023’e kadar Maliye Bakanlığı'na başvurarak geri alabilecekleri belirtildi.

Toplantıda Av Günleri Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Değişiklik Tüzüğü onaylandı. Buna göre Büyük Av 13 gün avlanma günü, 1. İnce Av 19 gün ve 2. İnce Av 4 gün olarak düzenlendi.

Emlakçıların kayıt işlemleriyle ilgili değişiklik tasarısı onaylanarak Meclis’e sevk edildi. Böylece sözleşmeli taşınmaz mal satışlarının da  tapuya geçmesi düzenlenmiş oldu.

Bakanlar Kurulu, tüketicileri korumak ve ürün sağlığı güvenliği için yerlü ürünlerde son kullanma tarihi etiketlerinin silinmez mürekkeple düzenlenmesi kararı aldı.

Girne Antik Liman ve Girne Kale arkası Yat Limanı, özelleştirme kapsamına alındı.

Uzun süredir enflasyon ve döviz kuru farkı nedeniyle müteahhitlerin devlet ihalelerine girmemesine yol açan sorunları çözecek ihalelerde uygulanacak kıstaslarla ilgili tüzük de toplantıda onaylandı. 

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2022 01:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkın içinden halk adamı
Halkın içinden halk adamı
UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor
UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor
Gazimağusa'da lağım suları yollara taşmaya devam ediyor
Gazimağusa'da lağım suları yollara taşmaya devam ediyor
Pazar günlerinin vazgeçilmez mekanı Kilitkaya Altıparmak restoran
Pazar günlerinin vazgeçilmez mekanı Kilitkaya Altıparmak restoran
Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu
Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu
Güneş altında çalışma yasağı hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde geçerli olacak
Güneş altında çalışma yasağı hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde geçerli olacak
Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Binboğa, Harnup Taban Fiyatı İçin İlk Açıklanan Rakamın 18 TL/kg Olduğunu Duyurdu
Binboğa, Harnup Taban Fiyatı İçin İlk Açıklanan Rakamın 18 TL/kg Olduğunu Duyurdu
12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulundu iddiası
12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulundu iddiası
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim