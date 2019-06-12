Bakan Sucuoğlu, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği heyeti ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Genel Başkanı ve Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Ceylan başkanlığındaki heyete, birliğin KKTC’de bulunan temsilcisi olan Kıbrıs Türk Memur Sen Başkanı Akın Manga da eşlik etti.

Kabulde konuşan Genel Başkan Talip Ceylan, Bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs’ta iki ayrı devletin olduğuna vurgu yapan Ceylan, KKTC’nin tanınmasının önündeki engellerin kalkmasının önemine dikkat çekti. “Tüm dünyanın KKTC’yi tanımasını, sanat, spor, ticaret ve siyasi alanda yapılan izolasyonların son bulmasını diliyoruz" diyen Ceylan, "Kıbrıs Türklerinin iradesi, Türkiye’nin, Türk dünyasının iradesidir " dedi.

SUCUOĞLU



Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de hidrokarbon ve yeraltı zenginliği açısından ilgi alanı olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “200 savaş gemisinin bulunduğu bir yerdeyiz. Güney komşumuz her zaman olduğu gibi kendini adanın sahibi olarak görüyor. Haklarımızı koruma anlamında Anavatan Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin garantisi olduğunu söyleyen Sucuoğlu, iki farklı dil, din ve ırkın olduğu adada artık başka alternatif çözüm önerilerinin masada tartışılması gerektiğini kaydetti .

KKTC’nin yalnızca Türkiye tarafından tanınan bir devlet olduğunu ve ekonomik anlamda , gerek hibe gerekse ekonomik anlaşmalar çerçevesinde Anavatan’dan her zaman destek gördüğünü belirten Sucuoğlu, KKTC’nin dış politikada Türkiye ile birlikte hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kabulün sonunda Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’ne üye olan Kazakistan, Kırgızistan, Kosova ve Makedonya,vb gibi ülkelerin eğitim sendikalarının temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.

