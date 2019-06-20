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Bakan Sucuoğlu KTAMS heyetini kabul etti

Bakan Sucuoğlu KTAMS heyetini kabul etti

20 Haziran 2019 Perşembe 13:25
Bakan Sucuoğlu KTAMS heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güven Bengihan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) temsilcilerini kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanının toplum ve çalışma yaşamı için önemine işaret eden Bengihan, bakanlıkla işbirliği içinde çalışmak istediklerini anlattı.
Bengihan, Bakanlığa bağlı dairelerde sendikanın yaşamış olduğu sorunları içeren dosyayı Bakan Sucuoğlu’na sundu.
Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Sağlık Bakanlığı döneminde sürdürdükleri işbirliğinin Çalışma Bakanlığı döneminde de devam edeceğine ve sorunların işbirliği içinde çözüleceğine inanç belirtti.
SUCUOĞLU

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, çalışma yaşamında sendikalarla birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, sıkı işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
Göreve geldiği günden itibaren Bakanlığı’na bağlı tüm daireleri ziyaret ettiğini ve çalışanların sıkıntılarını yerinde incelediğini belirten Sucuoğlu, sorunların değerlendirilerek çözümü için çalışmaya başladıklarını söyledi.
Bakanlığının çalışma yaşamı dışında, doğumdan ölüme kadar insan ömrünün her döneminde hizmet veren bir bakanlık olduğunu kaydeden Sucuoğlu, " Sivil toplum örgütleri ve çeşitli vakıflarla birlikte yapacağımız projelerimiz var.  Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile işbirliği içinde iki yaşlı bakım evinin Lefkoşa ve Mağusa’da Bakanlığımıza tahsis edilmesi için çalışma başlattık. Sosyal güvenlik alanında Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarımız var.  Bakanlığımızın içinden gelen güçlü bir ekibimiz var. Sizlerin de desteğiyle birlikte çalışarak hedeflerimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.

 

Son Güncelleme: 20.06.2019 16:54
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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