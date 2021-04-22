Bakan Çavuşoğlu'nun 23 Nisan mesajı

Çavuşoğlu gün nedeniyle yayımladığı mesajda, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıldan beridir zor bir dönemden geçildiğini belirtti, “Tüm dünya ile birlikte bu olağanüstü koşulları en az hasarla atlatmaya çalışırken, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren özel günler, böylesi bir dönemde daha da büyük anlam kazanmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızın 23 Nisan sevinci ve heyecanını bizler de yaşıyoruz” dedi.

Mesajına “Kıbrıs Türk halkı, Kurtuluş Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna destek olmuş, her zaman Türk halkının yanında bulunmuştur” şeklinde devam eden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Anadolu halkının milli mücadele ateşini heyecanla desteklediğini, bu heyecana ortak olduğunu, Anavatan Türkiye’ye sarsılmaz bağlarla kenetlendiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki mücadeleden esinlenen halkın, adada ulusal direniş ve varoluş mücadelesi vererek, bu mücadeleyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla taçlandırdığını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.

Halkımız, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, çocuklarımız bu temel değerler çerçevesinde yetişmiştir ve yetişmeye devam etmektedir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştiği, dostluk, kardeşlik ve barış duygularının arttığı ve bunların sadece kelime olarak kalmayıp, anlamlarının güçlü bir şekilde ifade edildiği gündür.

Ne yazık ki salgın nedeniyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bu yıl yine dar kapsamda kutlayacağız. Ancak bu durum, bayram sevincimizi yaşamamız için bir engel değildir.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin aydınlık yarınlarının çocuklar olduğunu kaydederek “Onlar bizim güvencemiz, egemenliğimizin teminatı ve ülkemizin gelecek sahipleridir” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu vesile ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, çocuklarımızın bayram sevincini ve mutluluğunu paylaşır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anarım.”