Bakan Çağman SOS Çocukköyü’nde incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çağman, beraberindeki heyet ile ziyaret ettiği SOS Çocukköyü’nde, yürütülen projeler ve ihtiyaçlar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret kapsamında SOS Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, Bakan ve heyetine, SOS Çocukköyü'nü gezdirerek, çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aktardı. Çağman’a ziyareti sırasında, Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan eşlik etti.

İlk olarak okul öncesi bakım ve eğitim veren SOS Kreş ve Ana Okulu’nu gezen Bakan Çağman, çalışma atölyelerini yerinde gözlemledi.

SOS Kreş ve Anaokulu Müdür Yardımcısı Selen Kukural, Koral Çağman’a, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, öz bakım ve fiziksel gelişimlerine yönelik uygulanan günlük eğitim programı hakkında bilgi verdi.

Daha sonra SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu eşliğinde, çocuklar ve gençler için aile tipi bakım sistemi sağlayan köy içerisindeki evleri ziyaret eden Çağman ve heyeti, SOS anne, teyze ve çocukları ile sohbet etti.

Ziyaret sonunda SOS Çocukköyü bahçesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Sosyal Hizmetler Dairesi ile SOS Çocukköyü iş birliğinde yürütülen “Çocuk Telkini Önleme”, “Aile Güçlendirme Projesi” ile Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) projesi hakkında bilgi aldı.

Bakan Çağman, SOS Çocukköyü içerisinde aile tipi bakım hizmetinin çocuklara en ideal şekilde verilmeye çalışıldığını ifade ederek, farklı nedenlerle ailesinin bakımını kaybeden çocukların toplumdan gelen çocuklarla bütünleşmiş bir şekilde hayata atılmalarının sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) projesinin, gençlerin istihdamını ve eğitimini teşvik eden örnek bir proje olduğunu ifade eden Koral Çağman, SOS Çocukköyü’nün özverili çalışmalarını takdir etti.