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Bakan Arıklı, Güzelyurt-Lefke bölünmüş anayolunda incelemelerde bulundu

05 Temmuz 2022 Salı 15:45
Bakan Arıklı, Güzelyurt-Lefke bölünmüş anayolunda incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz’da açılışı yapılacak olan Güzelyurt-Lefke bölünmüş anayolunda sona yaklaşan yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, Doğancı ile Lefke arasındaki yolda yaptığı inceleme sırasında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamlığı, sivil toplum örgütleri, Lefke Avrupa Üniversitesi yetkilileri ile görüşerek, yol hakkındaki taleplerini dinledi.

Erhan Arıklı daha sonra, yolun Doğancı ile Lefke arasında kalan kısmına yapılan bağlantı yollarını inceledi ve bunlarla ilgili talepleri not aldı.

Bakan Arıklı’ya incelemeleri sırasında Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da eşlik etti.

Güzelyurt-Lefke bölünmüş anayolunun Doğancı kavşağı ile Lefke arasında kalan 7 km’lik bölümünün tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Yolda son kilometreler asfaltlanırken, orta refüje beton korkuluk yerleştirme işlemi sürüyor.

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-Yol 2012’de ihale edilmişti

2012 yılında ihale edilen yol, kamulaştırmaya karşı alınan ara emirleri nedeniyle tamamlanamadı.

Bakan Arıklı, göreve gelince yolun tamamlanması için gerekli koordinasyonu sağlarken, son olarak güzergah üzerinde bulunan iki adet elektrik direğinin kaldırılması konusunda girişim yapmıştı.

-“Lefke daha ulaşılabilir olacak”

Arıklı, yolun tamamlanmasıyla birlikte ülkenin en güzide ve değerli bölgelerinden olan Lefke’nin daha ulaşılabilir olacağını kaydederek, daha kısa ve güvenli yolculuk yapma imkanı nedeniyle bölgenin bir çekim merkezi haline geleceğine inandığını söyledi.

“Bu yol Lefke ve bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak” diyen Arıklı, “Gemikonağı Limanı’nın da açılmasıyla Lefke ve çevresinin gelişmesi önünde hiçbir engel kalmayacak. Bu önemli projeyi hayata geçirdiği için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.07.2022 00:29
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