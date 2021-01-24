Bakan Amcaoğlu sitem etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili tüm kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alındığını hatırlattı ve “Bakanlık olarak kamuoyunda haksız yere saldırıya uğruyor, insafsızca eleştiriliyoruz . Bir çok karar bize göre de uygun olmayabilir ancak Üst Komite kararlarına, herkes gibi uymak zorundayız” dedi. Bakan Amcaoğlu, bugün, basın bürosu aracılığı açıklama yaptı ve tüm Dünya’yı ciddi şekilde etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, eğitimde aksaklıklar yaşandığını ve ülkemizin de bundan nasibini aldığını ifade etti.. Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin en son aldığı kararları hatırlattı ve şunları söyledi: “Bu kararlar nedeniyle gerek eğitim sendikalarının bazı yöneticileri, gerekse çok sayıda veli tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmekteyiz. Bu kararlar Üst Komite tarafından alınmıştır ve eminim herkes bunu gayet iyi bilmektedir. Bu kararlar değişinceye kadar ne yazık ki Karşıyaka – Çatalköy ve bu iki yerleşim birimi arasında kalan tüm okullarda eğitim yarın online olarak başlayacak. Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda da eğitim uzaktan gerçekleştirilecek.” Bakan Amcaoğlu, ayrıca ilgili bölgede yaşam süren öğrenci ve öğretmenlerin, başka bölgelerde eğitim alıyor veya veriyor olmaları halinde, okullarına gitmelerinin de yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yasaklandığını dile getirdi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu şunları ekledi: “Tekrar ediyorum. Halkımız tarafından bilinmesi gereken nokta şudur ki koronavirüs salgını ile ilgili bu kararlar konunun uzmanı olan bilim insanlarımızdan oluşan Üst Komite tarafından alınır. Fikir beyan etme hakkımız bulunmakla birlikte, bu kararları değiştirme yetkimiz yoktur. Bu kararlardan biz de memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak uyulması zorunludur ve uyulmasında da sağlığımız açısından fayda vardır.” Bakan Amcaoğlu, Üst Kurul kararları gereğince, Karşıyaka – Çatalköy arasında kalan bölgede yaşam süren ve yarın sabah okullarına gidemeyecek bir miktar öğrencinin mağdur olmaması için, okul yöneticileri ve bakanlık yetkililerinin ellerinden gelen çabayı göstereceğini de ifade etti.

Son Güncelleme: 24.01.2021 21:12