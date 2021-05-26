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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü: “Tahribatın geri dönüşümü sağlanmalı”

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Gazimağusa’da Ravelin Burcu üzerine beton dökülerek dikilen bayrak direklerinin kaldırılmasını, meydana gelen tahribatın geri dönüşümünün sağlanmasını ve bu tahribatı yapan kişi/kurumlara karşı yasal işlem yapılmasını talep etti.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30
Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü: “Tahribatın geri dönüşümü sağlanmalı”
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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Gazimağusa’da Ravelin Burcu üzerine beton dökülerek dikilen bayrak direklerinin kaldırılmasını, meydana gelen tahribatın geri dönüşümünün sağlanmasını ve bu tahribatı yapan kişi/kurumlara karşı yasal işlem yapılmasını talep etti.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü adına Mağusa Bölge Sorumlusu Serap Kedi tarafından yapılan yazılı açıklamada,  yüzyıllardır pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Mağusa’nın, Asur, Yunan, Pers, Roma, Bizans, Lüzinyan ve Venedik medeniyetlerinin izlerini taşıyan surlar ile çevrili olduğu belirtildi.

“Bugün, Surlar'ın en önemli yapılarından biri olan Mağusa Kara Kapısı’nda (Akkule-Ravelin) yapılan tahribatı şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” denilen açıklamada, kendilerini TMT Mücahitleri Derneği temsilcisi olarak tanıttığı iddia edilen bir grup insanın, Ravelin Burcu’na TC ve KKTC bayrağı diktiği, direkleri tutturmak için 4 metrekare çapında ve 30 santim kalınlığında beton döktüğü ileri sürüldü.

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Basında çıkan haberlere göre bunun izinsiz gerçekleştiği savunulan açıklamada, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 60/94 sayılı yasanın 10. maddesine göre eski eserlerle ilgili izin verme, denetleme ve benzeri yetkilerin Eski Eserler Dairesi Müdürü’ne ait olduğu ifade edildi.

Müdürlüğün bu konuda Anıtlar Yüksek Kurulu ve belediyeler ile birlikte çalıştığı kaydedilen açıklamada, şu iddialarda bulunuldu:

“İlgili yasanın 11. maddesine göre eski esere izinsiz müdahale yapmak suçtur. 12. maddeye göre ise müdür, mahkeme kararı olmadan izinsiz müdahaleyi durdurabilir ve eski haline (veya AYK’nın uygunluk vereceği hale) getirilmesini isteyebilir. Dikilen bayraklar, 15/1984 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Yasası”nın belirlediği hükümlere de uygun değildir.”

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun konuyla ilgili olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne bilgi edinme yasası tahtında başvuruda bulunduğu ve konunun takipçisi olunacağı bildirildi.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 18:14
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