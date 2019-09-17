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Bağımsızlık Yolu: "Gece kulüpleri kapatılsın"

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü,  “gece kulüplerinin” kapatılması çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu: "Gece kulüpleri kapatılsın"

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü,  “gece kulüplerinin” kapatılması çağrısında bulundu.

17 Eylül 2019 Salı 13:42
Bağımsızlık Yolu: "Gece kulüpleri kapatılsın"

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Alayköy’de bir “gece kulübünde” çalışan kadının kulübe gelen müşteri tarafından darp edilmesinin gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların can güvenliğinin dahi sağlanmadığının göstergesi olduğu kaydedildi.

Gece kulüplerinde kadınların seks kölesi olarak çalıştırıldığı kaydedilen açıklamada, “Gece kulübünde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların uğradığı şiddet olayları yalnızca basına yansıyanlarla sınırlı değildir. Seks kölesi kadınlar hemen her gün, bulundukları ortamda baskı, şiddet ve zorlamaya maruz kalmaktadır” denildi.

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Gece kulüplerindeki kadınların borçlandırılarak ve ellerinden pasaportları alınarak çalıştırıldığını kaydedilen açıklamada, “Gece kulüplerinde kadınlar borçlandırılarak, kilit altında tutulup seyahat özgürlüğünden yoksun bırakılarak ve polis tarafından pasaportlarına el konularak çalıştırılmaktadır. Tüm bu çalışma ve yaşam koşulları bize, ülkemizde seks işçiliği değil seks köleliği olduğunu göstermektedir” denildi. 

Yasal düzenlemeyle seks işçiliğinin tanımlanmasının, durumu düzeltmek yerine sadece yasal bir çerçeve kazandıracağı savunulan açıklamada, “İşte bu yüzden Bağımsızlık Yolu olarak, gece kulüplerinde çalıştırılan kadınların bu gayriinsani durumunun sona ermesi ve özgürleşebilmeleri için Gece Kulüplerinin kapatılması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 17.09.2019 17:16
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu Gece Kulüpleri
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