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Bağımsızlık Yolu Asya bebek için gerçekleştirilecek eylemlere destek belirtti

10 Eylül 2021 Cuma 15:00
Bağımsızlık Yolu Asya bebek için gerçekleştirilecek eylemlere destek belirtti

“SERVET VERGİSİ ALINARAK KAMUSAL KAYNAKLAR GÜÇLENDİRİLSİN”
Bağımsızlık Yolu, Sağlık İnisiyatifi’nin çağrısıyla bugün saat 18:00’de  Asya bebek için beş farklı bölgede eşzamanlı gerçekleştirilecek eylemlere destek belirtti.
Bağımsızlık Yolu yazılı açıklama yaparak emekten yana bir sağlık politikası geliştirilmesi mücadelesi çerçevesinde, servet vergisi alınarak kamusal kaynakların güçlendirilmesi için çağrı yaptı.

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Açıklamada eylem noktaları da hatırlatıldı:
“Güzelyurt-Terminal Çemberi, Mağusa-DAÜ Çemberi, Lefkoşa-Sağlık Bakanlığı Önü, Girne-Hirondel Çemberi, Lefke-Mardo kavşağı Gemikonağı”.
 

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Son Güncelleme: 10.09.2021 17:59
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