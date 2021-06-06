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Bağımsızlık İttifakı'ndan çağrı

Bağımsızlık İttifakı Bağımsız 33 Sivil Toplum Örgütü, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde kendi kaderini belirleme hakkına saygı duyulması çağrısında bulundu.

06 Haziran 2021 Pazar 14:45
Bağımsızlık İttifakı'ndan çağrı
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İttifak Konsey Başkanı Hasan Işık, açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının kaderini ve tüm umutlarını bağladığı ‘barış ve antlaşma masasında’, Kıbrıs Rumlarının uzlaşmazlığının ortak bir devlete olanak bırakmadığını ve Kıbrıs’ta esasen var olan iki devletten başka çözüm olmayacağını” kaydetti.
Işık, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığına sahip çıkmaktan başka seçenek bırakılmadığını kaydederek, şunları söyledi: 

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“Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezinin, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği tarafından reddedildiğini söyleyen Nikos Hristodulidis’e, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak değil, temsil ettiği Kıbrıs Rumları adına konuşabileceğini belirtiyor ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde kendi kaderini belirleme hakkına saygı göstermesi için çağrı yapıyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 06.06.2021 14:50
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