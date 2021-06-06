Bağımsızlık İttifakı'ndan çağrı

İttifak Konsey Başkanı Hasan Işık, açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının kaderini ve tüm umutlarını bağladığı ‘barış ve antlaşma masasında’, Kıbrıs Rumlarının uzlaşmazlığının ortak bir devlete olanak bırakmadığını ve Kıbrıs’ta esasen var olan iki devletten başka çözüm olmayacağını” kaydetti.

Işık, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığına sahip çıkmaktan başka seçenek bırakılmadığını kaydederek, şunları söyledi:



