Avustralya Açık'ta ATATÜRK damgası

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta Lesia Tsurenko'yla karşılaşan kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty müsabakadan zor da olsa galibiyetle ayrıldı. Maçta Türk seyircilerin dikkatini çeken bir detay Ukraynalı Tsurenko'nun kondisyonerinin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan bir tişört giyiyor olması oldu.

Eurosport spikeri Buğra Balaban’ın Vashchuk’a ulaşarak aldığı bilgiye göre; Ukraynalı kondisyoner Denis Vashchuk tarihle bir hayli ilgili olması sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıyor.

Kondisyoner ile iletişime geçtiğini belirten Balaban, Vashchuk'un Atatürk'ü "Ulusun babası" olarak tanımladığını ve reformist kişiliğinden etkilendiğini belirttiğini aktardı.

Vashchuk, tişörtü Türkiye’deki seyahatlerinden birinde, hediyelik eşya satan bir mağazadan, satın aldığını ifade etti. Türkiye Cumhuruyeti’nin kurucusu olan Atatürk’ün gelişimin ve ilerlemenin simgesi olarak tanımlayan kondisyoner, bu sebeple müsabaka için tişörtü giymeye karar verdiğini dile getirdi.