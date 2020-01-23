banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123065
ALTIN
295.620
DOLAR
5.9106
STERLİN
7.7761
EURO
6.5545
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Uyuşturucu zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaldığı yurt odasında uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU

Avustralya Açık'ta ATATÜRK damgası

Avustralya Açık'ın ilk günündeki maçta locada oturan ve Türkiye Cunhuriyeti'nin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk tişörtü giydiği için dikkat çeken kondisyoner Vashchuk'a Socrates,  Atatürk'ü "Ulusun babası" olarak tanımlayarak reformist kişiliğinden etkilendiğini söyledi.

Avustralya Açık'ta ATATÜRK damgası

Avustralya Açık'ın ilk günündeki maçta locada oturan ve Türkiye Cunhuriyeti'nin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk tişörtü giydiği için dikkat çeken kondisyoner Vashchuk'a Socrates,  Atatürk'ü "Ulusun babası" olarak tanımlayarak reformist kişiliğinden etkilendiğini söyledi.

23 Ocak 2020 Perşembe 08:33
Avustralya Açık'ta ATATÜRK damgası

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta Lesia Tsurenko'yla karşılaşan kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty müsabakadan zor da olsa galibiyetle ayrıldı. Maçta Türk seyircilerin dikkatini çeken bir detay Ukraynalı Tsurenko'nun kondisyonerinin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan bir tişört giyiyor olması oldu.

Eurosport spikeri Buğra Balaban’ın Vashchuk’a ulaşarak aldığı bilgiye göre; Ukraynalı kondisyoner Denis Vashchuk tarihle bir hayli ilgili olması sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıyor.

Kondisyoner ile iletişime geçtiğini belirten Balaban, Vashchuk'un Atatürk'ü "Ulusun babası" olarak tanımladığını ve reformist kişiliğinden etkilendiğini belirttiğini aktardı.

Vashchuk, tişörtü Türkiye’deki seyahatlerinden birinde, hediyelik eşya satan bir mağazadan, satın aldığını ifade etti. Türkiye Cumhuruyeti’nin kurucusu olan Atatürk’ün gelişimin ve ilerlemenin simgesi olarak tanımlayan kondisyoner, bu sebeple müsabaka için tişörtü giymeye karar verdiğini dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal kayıp 
Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal kayıp 
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye suçlama
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye suçlama
Gökyüzünde görülen ateş topu paniğe yol açtı...
Gökyüzünde görülen ateş topu paniğe yol açtı...
Döviz kurları
Döviz kurları
Koronavirüs bulaşan insan sayısı 571 kişiye yükseldi
Koronavirüs bulaşan insan sayısı 571 kişiye yükseldi
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akıncı’nın sanat aşkı
Akıncı’nın sanat aşkı
Hava durumu
Hava durumu
Oğuz, Güzelyurt barajı ve derivasyon kanalındaki çalışmaları inceledi
Oğuz, Güzelyurt barajı ve derivasyon kanalındaki çalışmaları inceledi
Turizm ve Çevre Bakanı Üstel Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti
Turizm ve Çevre Bakanı Üstel Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim