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Avrupa Çevre Ajansı'nın katılımıyla online etkinlik

Avrupa Çevre Ajansı’nın katılımıyla Cuma günü “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sıfır Kirlilik” konulu çevrimiçi etkinlik düzenlenecek.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Avrupa Çevre Ajansı'nın katılımıyla online etkinlik
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Hava, su ve toprakta sıfır kirliliğe doğru bir yol haritası niteliğindeki Avrupa Birliği’nin Eylem Planı’nın ele alınacağı etkinlik 11.00-12.00 arasında yer alacak. Etkinlik https://bit.ly/2TDaLOp üzerinden ve facebook.com/ABBilgi üzerinden yayınlanacak.

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Avrupa Çevre Ajansı Hava Kirliliği, Çevre ve Sağlık Grup Başkanı Dr. Catherine Ganzleben’in yer alacağı etkinliğin moderatörlüğünü Çevre Mühendisi İbrahim Alkan yapacak.

Online etkinlik İngilizce ve Türkçe dillerinde olacak ve eş zamanlı çevrilecek. Çeviriden faydalanmak için verilen linkten etkinlik kayıt formu doldurulması gerekiyor.


 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 13:57
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