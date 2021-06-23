Avrupa Çevre Ajansı'nın katılımıyla online etkinlik

Hava, su ve toprakta sıfır kirliliğe doğru bir yol haritası niteliğindeki Avrupa Birliği’nin Eylem Planı’nın ele alınacağı etkinlik 11.00-12.00 arasında yer alacak. Etkinlik https://bit.ly/2TDaLOp üzerinden ve facebook.com/ABBilgi üzerinden yayınlanacak.

Avrupa Çevre Ajansı Hava Kirliliği, Çevre ve Sağlık Grup Başkanı Dr. Catherine Ganzleben’in yer alacağı etkinliğin moderatörlüğünü Çevre Mühendisi İbrahim Alkan yapacak.

Online etkinlik İngilizce ve Türkçe dillerinde olacak ve eş zamanlı çevrilecek. Çeviriden faydalanmak için verilen linkten etkinlik kayıt formu doldurulması gerekiyor.



