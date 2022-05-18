Atun: Atatürk sayesinde egemen ve özgürüz

Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında; 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Atun, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da başlayan bağımsızlık mücadelesi sonucunda, tüm dünyaya, bağımsızlığını, egemenliğini ve özgürlüğünü ilan ettiğini kaydetti.

103 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihini gençlere ithaf etmesinin çok anlamlı olduğuna da vurgu yapan Maliye Bakanı Sunat Atun; “Özgürlüğümüzün, Egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı Aziz Türk Gençliğinin, uğrunda can veren binlerce Şehit ve Gazi’nin mücadeleleri ile kazanılan bu vatan topraklarını, en iyi biçimde koruyacağınıza, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun mesajının sonunda şunları kaydetti. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bugün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”