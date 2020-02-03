Atıcılık ve Okçuluk’da Ortak Yetenek tespitleri yapıldı
KKTC Atıcılık Federasyonu Üye Birliği, Atıcılık İhtisas Birliği ile Okçuluk Federasyonu Pazar günü Taşkent Atış Alanında ortak faaliyet düzenledi.
Faaliyet Atıcılık ve Okçuluk tanıtımı amacıyla yetenek keşfi ve kitle sporu çerçevesinde organize edilen faaliyetler profesyonel eğitmenler nezaretinde atış alanında yaptırılarak, Faaliyetlerde Havalı ve Ateşli küçük çap tüfeklerle 25-50- 75-100 metre mesafede kart ve metal hedeflere masa üstü destekli keskin nişancı atışları ile okçuluk disiplinleri gerçekleştirilerek, gün içerisinde gerçekleşen faaliyetlerde potansiyel Atıcılar ve Okçular tespit edildi.