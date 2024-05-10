Tatar: "Kıbrıs Türkü ile Türkiye Doğu Akdeniz'de istikrarın teminatıdır"

47’nci Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Gülseren Kışlası'nda düzenlenenen törenle ant içti.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende tören yerine getirilen tabur sancağının tanıtımı yapıldı, ardından Asteğmen ve Çavuş Celbinin askerlik andı içmesine geçildi. Konuşmalar, Eğitim Taburunda üstün başarı gösteren askerlere başarı belgelerinin takdimi, 10’ncu Yıl Marşı'nın okunması ve geçit töreniyle tören sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, asker ve ailelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Rum tedhiş örgütü EOKA ve Kıbrıs’ın Yunanistana bağlanmasını hedefleyen ENOSİS hareketine karşı verilen mücadelenin hafızalarda olduğunu, bu süreçlerde Kıbrıs Türkü'nün her zaman Türkiye ve Türk Silahlık Kuvvetlerine güvendiğini, nihayetinde 1974’te Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını kaydetti.

Tatar, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan, Kıbrıs'ta bağımsızlık ve özgürlüğünü bedeller ödeyerek kazanan Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrarın teminatı olduğunu kaydetti.

Askerlik görevine başlayan asteğmen ve çavuşları tebrik eden Tatar, bunun KKTC’nin bekası ve güvenliği için onurlu bir görev olduğunu söyledi. Ailelere de seslenen Tatar, çocuk yetiştirmek ve askere göndermenin kolay süreçler olmadığını kaydederek aileleri tebrik etti.

Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, adada bir çözüm olacaksa KKTC’nin bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini, bunun askerlerin yaptığı yeminde de ifade edildiğini kaydetti.

-"Her gün farklı oyun ve entrikalarla karşı karşıya kalıyoruz"

Tatar, ”Bizleri Kıbrıs’ta azınlık yapmak, Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünü sonlandırmak, Türk askerinin adadan çekilmesi için her gün farklı oyun ve entrikalarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi

Müzakere masasına oturmak için şartları bulunduğunu kaydeden Tatar, “Bu şartlar egemenliğimizin kabulüdür, devletimizin kabulüdür, aksi halde onlar cumhuriyet biz cemaat olarak müzakere masasına oturup zaman kaybetmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü artık milli bir siyaset vardır. Bu siyaset egemen eşitlik ve eşit uluslarararası statüdür. Yani bir anlaşma olacaksa bu anlaşma iki devletin işbirliği temelinde olacak.” dedi

Cumhurbaşkanı Tatar, verilen mücadelenin Doğu Akdeniz'de bir Türk Devleti olarak Anavatan Türkiye’nin desteğiyle söz sahibi olmak ve KKTC toprakları ile mavi vatanda ulusal çıkarların savunmak için olduğunu kaydetti.

-GKK Komutanı Aytaç

GKK Komutanı Osman Aytaç, ise Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde, bağımsız ve egemen olarak yaşamaya devam etmesi için vatan savunmasına katılan yedek subay ve çavuş celbinin yemin ederek birer kahraman mücahit olduğunu söyledi. Aytaç, “Ant içme töreni askerlikteki törenlerin en kutsalıdır, yapılan yemin Türk gencinin özünde var olan, göreve hazır olmanın, kanun, nizam, örf ve adetlere bağlılığın, 'vatan için gerektiğinde ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancının sesli bir ifadesidir” dedi

Askerlerin anne ve babalarına da seslenen Aytaç, “Gençler, atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımaktadırlar” dedi. Aytaç, askerlerin görevlerini yerine getireceklerine, bayrağı daima dalgalandıracaklarına inancının tam olduğunu da söyledi.

Aytaç, “Gençleri fikren ve bedenen gelişmiş olarak sizlere geri göndermek öncelikli ve en büyük görevimizdir” dedi.

Askerlere de seslenen Aytaç, “Temel düşünceniz, Atatürk düşüncelerine bağlı, attığını vuran, her an muharebeye hazır, mutlaka kazanmaya azimli, yüksek disiplin, fizik ve moral gücüne sahip, çağın gerekli kıldığı bilgi ve beceriye sahip, Kıbrıs Türkü'nün milli davasını özümsemiş, dürüst ve iyi ahlaklı olarak hizmet etmek olmalıdır” dedi.

“Devletin egemenliğini sürdürmek, vatanımızı barış içinde korumak ana geyeniz olacaktır” diyen Aytaç, Türk Milleti'nin düşmanlarına asla boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Aytaç, Mustafa Kamal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, mücahit mücahit ve mücahideleri saygı ile andığını da kaydetti.

-Aktaşlı: "Görevi devralmaktan gurur duyuyoruz"

Asteğmen Oya Aktaşlı 47’nci Dönem Celbi adına yaptığı konuşmada, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu kaydetti. Aktaşlı, kendilerinden önce sağlanan vatan birliği ve bütünlüğünü sürdürme, Türk halkının can ve mal varlığını koruma görevini devralmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Verilecek görevleri yerine getireceklerine dair yemin ettiklerini dile getiren Aktaşlı, KKTC’nin bağımsızlığı ve egemenliğinin yılmaz bekçileri olduklarını kaydetti.

Aktaşlı, “Türk gençleri olarak, haysiyet ve gururla, devletimizin bağımsızlık ve egemenliğinin sürdürülmesinde vatani görevimizi yapacağız” diye konuştu.

Eğitim Taburunda eğitim ve sporda üstün başarı gösteren askerlere başarı belgeleri de takdim edilen tören 10’ncu Yıl Marşı'nın okunmasının ardından geçit töreniyle sona erdi.