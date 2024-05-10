İçişleri Bakanlığı “Özel Güvenlik Eğitimi” düzenleniyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgeleri” için Polis Okulunun yapacağı eğitimler 3 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Eğitime, katılmak isteyenlerin en geç 24 Mayıs'a kadar İçişleri Bakanlığı web sayfasından tedarik edilecek başvuru formu ve forumda belirtilen evraklarla, İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine şahsen müracaat etmesi gerekiyor.

Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler şöyle: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopisi, Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge, Sabıka kayıt belgesi, Erkekler için Yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge, Görevin yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu, Eğitim ücreti makbuzu (Bakanlıktan alınacak).”

Daha fazla bilgi için +90 (392) 611 11 50 numaralı telefon aranabilecek.