banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105021
ALTIN
370.313
DOLAR
6.7717
STERLİN
8.3074
EURO
7.4440
banner339
35 yaşındaki kişi ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Orman kundakçısı cezaevinde bekleyecek
1 AY CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Güzelyurt’da uyuşturucu
GÜZELYURT'TA UYUŞTURUCU

Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:34
Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor
banner337
banner345

AÖA’dan verilen b ilgiye göre, Yazılı Giriş Sınavı için başvurular 10-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü başvuru tarihleri de 10-26 Ağustos arasında.
Yazılı sınav sonuçları ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü bağlamında öğrenciler mülakatlara alınacak.
Yazılı sınav ve uluslararası sınavlarla başvuracak adaylarda aranan nitelikler şöyle: 
KKTC vatandaşı olmak, Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisinden (AÖA'dan) veya Atatürk Öğretmen Kolejinden (AÖK'ten) ilişiği kesilmemiş olmak, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.), Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir.), Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).
Atatürk Öğretmen Akademisinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenci olmak için başvuran adayların Giriş Sınavı ile Uluslararası Giriş Sınavlarından yalnızca birini seçmeleri gerekiyor. 
Sınavın kontenjan sayısı, sınav için gerekli belgeler, uluslararası sınavlarla ilgili ayrıntılar ve mülakat tarihlerinin daha sonra ilan edileceği belirtildi. 

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos

2020 tarihinde yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınav için başvurular 10-26 Ağustos 2020 tarihleri arasındadır.

Uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü başvuru tarihleri 10-26 Ağustos 2020’dir. Yazılı sınav sonuçları ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü bağlamında öğrenciler mülakatlara alınacaktır.

Yazılı Sınav ve Uluslararası Sınavlarla Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler

  1. KKTC vatandaşı olmak
  2. Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
  3. Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisinden (AÖA'dan) veya Atatürk Öğretmen Kolejinden (AÖK'ten) ilişiği kesilmemiş olmak
  4. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.)
  5. Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir.)
  6. Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).

29 Ağustos 2020 tarihinde yapılması planlanan Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik yılı yazılı giriş sınavı için oluşturulacak içerik ve uluslararsı testler ve test kurumları aşağıda verilmiştir.

Atatürk Öğretmen Akademisinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenci olmak için başvuran adayların Giriş Sınavı ile Uluslararası Giriş Sınavlarından yalnızca birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınavın kontenjan sayısı, sınav için gerekli belgeler, uluslararası sınavlarla ilgili ayrıntılar ve mülakat tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

2020-2021 AÖA YAZILI GİRİŞ SINAVI İÇERİĞİ

 MATEMATİK                                                                                                                                                    

  • Sayı Sistemleri
  • Doğal Sayılar
  • Tam Sayılar
  • Rasyonel Sayılar
  • Üslü Sayılar
  • Olasılık
  • Sayısal Özellikler

§ Cebir

  • Cebirsel İfadeler
  • Cebirsel cümleler ve çözümleri
  • Problemler
  • Temel Fonksiyonlar
  • Temel trigonometrik ilişkiler

§ Geometri

  • Açısal ilişkiler
  • Üçgenin özellikleri ve problemler
  • Çokgen ve dörtgen özellikleri ve problemler
  • Çevre ve Alan
  • Koordinat sistemleri ve temel grafikler

 FEN BİLİMLERİ                                                                                                                                               

Fizik

  • Madde ve Özelikleri
  • Madde ve Özelikleri
  • Hareket
  • Basınç
  • Isı - Sıcaklık
  • Denge
  • Ses

Kimya

  • Madde ve Özelikleri
  • Atom
  • Mol Bilgisi
  • Mol Bilgisi
  • Kimyasal Denklem
  • Asit - Baz

Biyoloji

    • Ekosistem
    • Besin Zinciri
    • Hücre
    • Hücre - Üreme
    • İskelet Sistemi

İNGİLİZCE                                                                                                                                                         

  Morphology (Biçim Bilgisi)

· Word formation (Sözcük türetme)

      • Word patterns (Sözcük kalıpları)
      • Conjunctions / Connectives (Bağlaçlar)

· Tenses (Zamanlar)

Semantics (Anlam Bilgisi)

· Vocabulary (Sözcükte Anlam)

· Phrasal Verbs (Sözcük Öbekleri)

· Sentences (Cümlede Anlam)

· Paragraphs (Paragrafta Anlam)

Syntax (Sözdizimi)

· Word Order (Cümle Öğelerinin Doğru sıralanması)

NOT: Kurumumuz Uluslararası Sınavlarla da öğrenci kabul ettiğinden, sınıf içerisindeki İngilizce seviye farkını azaltmak amacı ile, sınav seviyemizin B2 seviyesinde olacaktır.

banner341

SOSYAL BİLİMLER
Text Box: SOSYAL BİLİMLER

Genel Coğrafya

    • Yerkürenin şekli ve hareketleri
    • Konum-Koordinat sistemi
    • Harita bilgisi
    • Su Kaynakları
    • Atmosfer İklim Bilgisi
    • Bitki Örtüsü
    • Nufus Özellikleri
    • Dünya Nüfusunu Etkileyen Etm

Türkiye Coğrafyası

    • Fiziki Özellikler
    • Beşeri Özellikler

Kıbrıs Coğrafyası

    • Fiziki Öz
    • Beşeri Öz

Genel Kültür

  • Güncel Olaylar

Osmanlı Tarihi

  • 16. yy Kadarki Dönem
  • 16. yy Sonrası

İnkilap Tarihi

  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • Kurtuluş savaşı
  • Cumhuriyet dönemi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

  • ı. Dünya Savaşı
  • Iı. Dünya Savaşı
  • II. dünya Savaşı Sonrası

Kıbrıs Tarihi

  • Osmanlı Dönemi
  • İngiliz Dönemi
  • 1960 Sonrası Felsefe Sosyoloji Mantık

 TÜRKÇE                                                                                                                                                         ANLAM BİLGİSİ (SEMANTİK BÖLÜM)

· Sözcükte Anlam

  • Sözcük Öbeklerinde Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragrafta Anlam

SES BİLGİSİ (FONETİK BÖLÜM)

  • Ünlü ve Ünsüzlerle İlgili Kurallar
  • Diğer Ses Bilgisi Kuralları

YAZIM VE NOKTALAMA BİLGİSİ

  • Yazım Kuralları
  • Noktalama Kuralları

BİÇİM BİLGİSİ (MORFOLOJİK BÖLÜM)

  • Yapı Bilgisi
  • Sözcük Türleri

SÖZDİZİMİ (SENTAKS BÖLÜMÜ)

    • Cümlenin Öğeleri
    • Cümle Çeşitleri

ANLATIM

    • Anlatım Bozuklukları
    • Anlatım Çeşitleri

EDEBİYAT BİLGİSİ

      • Türk Edebiyatı
    • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
    • 1960 Sonrası Türk Şiiri
      • Dünya Edebiyatı (Dünya Klasikleri)
  2. Eser – Yazar Eşleştirmesi
  3. Dünya Klasikleri Hakkında Kısa Bilgi
      • Kıbrıs Türk Edebiyatı

2020-2021 AÖA ULUSLARASI SINAVLARLA KABUL EDİLECEK TESTLER

Uluslararası Testler/Test Kurumları

Cambridge International Examinations: IGCSEs

Cambridge International Examinations: A/AS levels

Pearson Edexcel: International GCSEs Pearson Edexcel: A/AS levels

Pearson Edexcel: International A levels

 The International Baccalaureate exams

AQA GCSEs

OCR GSCEs

TOEFL IELTS

Cambridge English Examinations (CAE)

Test of English for International Communication (TOEIC)

Son Güncelleme: 27.05.2020 16:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimize teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp, teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini öğretiyoruz ”
Cumhurbaşkanı Akıncı Koreli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Akıncı Koreli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı
El Sen: “Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız, özerk bir yapıya kavuşturacağız”
El Sen: “Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız, özerk bir yapıya kavuşturacağız”
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi günü toplanıyor
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi günü toplanıyor
Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”
Korkmazhan: “anlaşma Kabul Edilemez”
Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı
Öğretmenlere yönelik “Uzaktan Eğitim Eğitiminde Digital Yaklaşımlar“ eğitim kursları başladı
Girne’de Açık Pazar birtakım tedbirlerle açıldı
Girne’de Açık Pazar birtakım tedbirlerle açıldı
Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı
Ap Üyesi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na Seçilmesinin Birinci Yılı Nedeniyle Açıklama Yaptı
Yarın Başhakim Zeka’nın ölüm yıldönümü
Yarın Başhakim Zeka’nın ölüm yıldönümü
Ataoğlu: “Tedbirlerimizi ciddiyetle sürdürmeliyiz”
Ataoğlu: “Tedbirlerimizi ciddiyetle sürdürmeliyiz”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim