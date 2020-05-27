Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor. 

AÖA’dan verilen b ilgiye göre, Yazılı Giriş Sınavı için başvurular 10-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü başvuru tarihleri de 10-26 Ağustos arasında.
Yazılı sınav sonuçları ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü bağlamında öğrenciler mülakatlara alınacak.
Yazılı sınav ve uluslararası sınavlarla başvuracak adaylarda aranan nitelikler şöyle:
KKTC vatandaşı olmak, Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisinden (AÖA'dan) veya Atatürk Öğretmen Kolejinden (AÖK'ten) ilişiği kesilmemiş olmak, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.), Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir.), Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).
Atatürk Öğretmen Akademisinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenci olmak için başvuran adayların Giriş Sınavı ile Uluslararası Giriş Sınavlarından yalnızca birini seçmeleri gerekiyor.
Sınavın kontenjan sayısı, sınav için gerekli belgeler, uluslararası sınavlarla ilgili ayrıntılar ve mülakat tarihlerinin daha sonra ilan edileceği belirtildi.
KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos
2020 tarihinde yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınav için başvurular 10-26 Ağustos 2020 tarihleri arasındadır.
Uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü başvuru tarihleri 10-26 Ağustos 2020’dir. Yazılı sınav sonuçları ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü bağlamında öğrenciler mülakatlara alınacaktır.
Yazılı Sınav ve Uluslararası Sınavlarla Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler
- KKTC vatandaşı olmak
- Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
- Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisinden (AÖA'dan) veya Atatürk Öğretmen Kolejinden (AÖK'ten) ilişiği kesilmemiş olmak
- Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.)
- Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir.)
- Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).
29 Ağustos 2020 tarihinde yapılması planlanan Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik yılı yazılı giriş sınavı için oluşturulacak içerik ve uluslararsı testler ve test kurumları aşağıda verilmiştir.
Atatürk Öğretmen Akademisinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenci olmak için başvuran adayların Giriş Sınavı ile Uluslararası Giriş Sınavlarından yalnızca birini seçmeleri gerekmektedir.
Sınavın kontenjan sayısı, sınav için gerekli belgeler, uluslararası sınavlarla ilgili ayrıntılar ve mülakat tarihleri daha sonra ilan edilecektir.
2020-2021 AÖA YAZILI GİRİŞ SINAVI İÇERİĞİ
MATEMATİK
- Sayı Sistemleri
- Doğal Sayılar
- Tam Sayılar
- Rasyonel Sayılar
- Üslü Sayılar
- Olasılık
- Sayısal Özellikler
§ Cebir
- Cebirsel İfadeler
- Cebirsel cümleler ve çözümleri
- Problemler
- Temel Fonksiyonlar
- Temel trigonometrik ilişkiler
§ Geometri
- Açısal ilişkiler
- Üçgenin özellikleri ve problemler
- Çokgen ve dörtgen özellikleri ve problemler
- Çevre ve Alan
- Koordinat sistemleri ve temel grafikler
FEN BİLİMLERİ
Fizik
- Madde ve Özelikleri
- Madde ve Özelikleri
- Hareket
- Basınç
- Isı - Sıcaklık
- Denge
- Ses
Kimya
- Madde ve Özelikleri
- Atom
- Mol Bilgisi
- Mol Bilgisi
- Kimyasal Denklem
- Asit - Baz
Biyoloji
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- Ekosistem
- Besin Zinciri
- Hücre
- Hücre - Üreme
- İskelet Sistemi
İNGİLİZCE
Morphology (Biçim Bilgisi)
· Word formation (Sözcük türetme)
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- Word patterns (Sözcük kalıpları)
- Conjunctions / Connectives (Bağlaçlar)
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· Tenses (Zamanlar)
Semantics (Anlam Bilgisi)
· Vocabulary (Sözcükte Anlam)
· Phrasal Verbs (Sözcük Öbekleri)
· Sentences (Cümlede Anlam)
· Paragraphs (Paragrafta Anlam)
Syntax (Sözdizimi)
· Word Order (Cümle Öğelerinin Doğru sıralanması)
NOT: Kurumumuz Uluslararası Sınavlarla da öğrenci kabul ettiğinden, sınıf içerisindeki İngilizce seviye farkını azaltmak amacı ile, sınav seviyemizin B2 seviyesinde olacaktır.
Genel Coğrafya
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- Yerkürenin şekli ve hareketleri
- Konum-Koordinat sistemi
- Harita bilgisi
- Su Kaynakları
- Atmosfer İklim Bilgisi
- Bitki Örtüsü
- Nufus Özellikleri
- Dünya Nüfusunu Etkileyen Etm
Türkiye Coğrafyası
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- Fiziki Özellikler
- Beşeri Özellikler
Kıbrıs Coğrafyası
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- Fiziki Öz
- Beşeri Öz
Genel Kültür
- Güncel Olaylar
Osmanlı Tarihi
- 16. yy Kadarki Dönem
- 16. yy Sonrası
İnkilap Tarihi
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş savaşı
- Cumhuriyet dönemi
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
- ı. Dünya Savaşı
- Iı. Dünya Savaşı
- II. dünya Savaşı Sonrası
Kıbrıs Tarihi
- Osmanlı Dönemi
- İngiliz Dönemi
- 1960 Sonrası Felsefe Sosyoloji Mantık
TÜRKÇE ANLAM BİLGİSİ (SEMANTİK BÖLÜM)
· Sözcükte Anlam
- Sözcük Öbeklerinde Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
SES BİLGİSİ (FONETİK BÖLÜM)
- Ünlü ve Ünsüzlerle İlgili Kurallar
- Diğer Ses Bilgisi Kuralları
YAZIM VE NOKTALAMA BİLGİSİ
- Yazım Kuralları
- Noktalama Kuralları
BİÇİM BİLGİSİ (MORFOLOJİK BÖLÜM)
- Yapı Bilgisi
- Sözcük Türleri
SÖZDİZİMİ (SENTAKS BÖLÜMÜ)
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- Cümlenin Öğeleri
- Cümle Çeşitleri
ANLATIM
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- Anlatım Bozuklukları
- Anlatım Çeşitleri
EDEBİYAT BİLGİSİ
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- Türk Edebiyatı
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
- 1960 Sonrası Türk Şiiri
- Dünya Edebiyatı (Dünya Klasikleri)
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- Eser – Yazar Eşleştirmesi
- Dünya Klasikleri Hakkında Kısa Bilgi
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- Kıbrıs Türk Edebiyatı
-
2020-2021 AÖA ULUSLARASI SINAVLARLA KABUL EDİLECEK TESTLER
Uluslararası Testler/Test Kurumları
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Cambridge International Examinations: IGCSEs
Cambridge International Examinations: A/AS levels
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Pearson Edexcel: International GCSEs Pearson Edexcel: A/AS levels
Pearson Edexcel: International A levels
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The International Baccalaureate exams
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AQA GCSEs
OCR GSCEs
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TOEFL IELTS
Cambridge English Examinations (CAE)
Test of English for International Communication (TOEIC)