Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor. 

AÖA’dan verilen b ilgiye göre, Yazılı Giriş Sınavı için başvurular 10-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü başvuru tarihleri de 10-26 Ağustos arasında.

Yazılı sınav sonuçları ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü bağlamında öğrenciler mülakatlara alınacak.

Yazılı sınav ve uluslararası sınavlarla başvuracak adaylarda aranan nitelikler şöyle:

KKTC vatandaşı olmak, Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisinden (AÖA'dan) veya Atatürk Öğretmen Kolejinden (AÖK'ten) ilişiği kesilmemiş olmak, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.), Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir.), Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).

Atatürk Öğretmen Akademisinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenci olmak için başvuran adayların Giriş Sınavı ile Uluslararası Giriş Sınavlarından yalnızca birini seçmeleri gerekiyor.

Sınavın kontenjan sayısı, sınav için gerekli belgeler, uluslararası sınavlarla ilgili ayrıntılar ve mülakat tarihlerinin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos 2020 tarihinde yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınav için başvurular 10-26 Ağustos 2020 tarihleri arasındadır. Uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü başvuru tarihleri 10-26 Ağustos 2020’dir. Yazılı sınav sonuçları ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü bağlamında öğrenciler mülakatlara alınacaktır. Yazılı Sınav ve Uluslararası Sınavlarla Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler KKTC vatandaşı olmak Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisinden (AÖA'dan) veya Atatürk Öğretmen Kolejinden (AÖK'ten) ilişiği kesilmemiş olmak Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.) Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir.) Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez). 29 Ağustos 2020 tarihinde yapılması planlanan Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik yılı yazılı giriş sınavı için oluşturulacak içerik ve uluslararsı testler ve test kurumları aşağıda verilmiştir. Atatürk Öğretmen Akademisinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenci olmak için başvuran adayların Giriş Sınavı ile Uluslararası Giriş Sınavlarından yalnızca birini seçmeleri gerekmektedir. Sınavın kontenjan sayısı, sınav için gerekli belgeler, uluslararası sınavlarla ilgili ayrıntılar ve mülakat tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

2020-2021 AÖA YAZILI GİRİŞ SINAVI İÇERİĞİ MATEMATİK Sayı Sistemleri Doğal Sayılar

Tam Sayılar

Rasyonel Sayılar

Üslü Sayılar

Olasılık

Sayısal Özellikler § Cebir Cebirsel İfadeler

Cebirsel cümleler ve çözümleri

Problemler

Temel Fonksiyonlar

Temel trigonometrik ilişkiler § Geometri Açısal ilişkiler

Üçgenin özellikleri ve problemler

Çokgen ve dörtgen özellikleri ve problemler

Çevre ve Alan

Koordinat sistemleri ve temel grafikler FEN BİLİMLERİ Fizik Madde ve Özelikleri

Madde ve Özelikleri

Hareket

Basınç

Isı - Sıcaklık

Denge

Ses Kimya Madde ve Özelikleri

Atom

Mol Bilgisi

Mol Bilgisi

Kimyasal Denklem

Asit - Baz Biyoloji Ekosistem Besin Zinciri Hücre Hücre - Üreme İskelet Sistemi



İNGİLİZCE Morphology (Biçim Bilgisi) · Word formation (Sözcük türetme) Word patterns (Sözcük kalıpları) Conjunctions / Connectives (Bağlaçlar)

· Tenses (Zamanlar) Semantics (Anlam Bilgisi) · Vocabulary (Sözcükte Anlam) · Phrasal Verbs (Sözcük Öbekleri) · Sentences (Cümlede Anlam) · Paragraphs (Paragrafta Anlam) Syntax (Sözdizimi) · Word Order (Cümle Öğelerinin Doğru sıralanması) NOT: Kurumumuz Uluslararası Sınavlarla da öğrenci kabul ettiğinden, sınıf içerisindeki İngilizce seviye farkını azaltmak amacı ile, sınav seviyemizin B2 seviyesinde olacaktır. SOSYAL BİLİMLER

Genel Coğrafya Yerkürenin şekli ve hareketleri Konum-Koordinat sistemi Harita bilgisi Su Kaynakları Atmosfer İklim Bilgisi Bitki Örtüsü Nufus Özellikleri Dünya Nüfusunu Etkileyen Etm

Türkiye Coğrafyası Fiziki Özellikler Beşeri Özellikler

Kıbrıs Coğrafyası Fiziki Öz Beşeri Öz

Genel Kültür Güncel Olaylar Osmanlı Tarihi 16. yy Kadarki Dönem

16. yy Sonrası İnkilap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş savaşı

Cumhuriyet dönemi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ı. Dünya Savaşı

Iı. Dünya Savaşı

II. dünya Savaşı Sonrası Kıbrıs Tarihi Osmanlı Dönemi

İngiliz Dönemi

1960 Sonrası Felsefe Sosyoloji Mantık TÜRKÇE ANLAM BİLGİSİ (SEMANTİK BÖLÜM) · Sözcükte Anlam Sözcük Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam SES BİLGİSİ (FONETİK BÖLÜM) Ünlü ve Ünsüzlerle İlgili Kurallar

Diğer Ses Bilgisi Kuralları YAZIM VE NOKTALAMA BİLGİSİ Yazım Kuralları

Noktalama Kuralları BİÇİM BİLGİSİ (MORFOLOJİK BÖLÜM) Yapı Bilgisi

Sözcük Türleri SÖZDİZİMİ (SENTAKS BÖLÜMÜ) Cümlenin Öğeleri Cümle Çeşitleri

ANLATIM Anlatım Bozuklukları Anlatım Çeşitleri

EDEBİYAT BİLGİSİ Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

1960 Sonrası Türk Şiiri Dünya Edebiyatı (Dünya Klasikleri)

Eser – Yazar Eşleştirmesi Dünya Klasikleri Hakkında Kısa Bilgi Kıbrıs Türk Edebiyatı



2020-2021 AÖA ULUSLARASI SINAVLARLA KABUL EDİLECEK TESTLER

Uluslararası Testler/Test Kurumları