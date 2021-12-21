Atatürk Anıtı, Dr. Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk konuldu
Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), bugün 48’inci yaşını kutluyor.
Atatürk Anıtı, Dr. Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk konuldu
Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), bugün 48’inci yaşını kutluyor.
21 Aralık 2021 Salı 11:40
TAK’ın kuruluş yıl dönümü çerçevesinde TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek, çelenk koydu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.