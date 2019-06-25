Ataoğlu: “Turizmde bizim hazırladığımız çalışmaların tamamlanmasını ümit ediyoruz”

ATAOĞLU: “TURİZMDE BİZİM HAZIRLADIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

DP Milletvekili Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda “Turizm” konulu konuşmasına başlamadan önce, mecliste dün Hüseyin Özgürgün konusunda yaşanan tartışmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ataoğlu, acentelerin Haziran ayı alacaklarını alıp alamayacaklarını sordu ve sürekli atık izleme sistemi ihalesinin ne durumda olduğunu da öğrenmek istediğini kaydetti.

Mağusa’da askerden alınıp Turizm Bakanlığı’na verilen yat limanı hakkındaki kararların bir an önce alınarak, ihaleye çıkılması temennisinde bulunan Ataoğlu, Girne Antik Yat Limanı ihalesi konusunda Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan bir an önce karar çıkmasını gerektiğini söyledi.

Turizmde kendi dönemlerinde yapılan işlere de değinen Ataoğlu, kendilerinin hazırladıkları çalışmaların tamamlanabilmesini ümit ettiğini söyledi.