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Ataoğlu Muhaceret Tüzüğü değişikliğinin inanç turizmi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirtti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muhaceret Tüzüğü’ndeki değişikliğin inanç turizmi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 19:00
Ataoğlu Muhaceret Tüzüğü değişikliğinin inanç turizmi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirtti
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muhaceret Tüzüğü’ndeki değişikliğin inanç turizmi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Bakan Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapmış olduğu, Muhaceret Tüzüğü’ndeki değişiklik konusundaki konuşmasında, konuyu “inanç turizmi” ile ilişkilendirdiğine işaret ederek, bunu “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Bakan Ataoğlu açıklamasında, konunun, tamamen İçişleri Bakanlığı uhdesinde bulunan Muhaceret Tüzüğü değişikliği kapsamında bir konu olduğunun altını çizdi. 

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“SÜRÇİLİSAN OLARAK ADLEDİYORUM”  

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu şu ifadeleri kullandı: 

“İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren'in, Cumhuriyet Meclisi'nde yapmış olduğu ve kapsam olarak Muhaceret Tüzüğü değişiklik kapsamında, Lefke'de bulunan Şeyh Nazım Kıbrıs-i dergahına gelecek olanlara, 1 yıllık oturma izni ile ilgili değişikliği öngören tüzük değişiklik çalışmasını, inanç turizm kapsamında değerlendirmiş olması kabul edilebilir değildir. Söz konusu konu, İçişleri Bakanlığı'nın tamamen uhdesinde bulunan, Muhaceret Tüzüğü değişiklik kapsamındadır. Söz konusu tüzük değişikliğinin, inanç turizmi ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan Evren'in, muhaceret tüzüğü değişiklik kapsamında olan konunuyu, inanç turizm olarak nitelendirmiş olmasını sürçilisan olarak adlediyorum”  

Ataoğlu, Bakanlığının inanç turizmi ile ilgi çalışmalarının bulunduğunu ve bunları Meclis Genel Kurulu’nda paylaştığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 19:05
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