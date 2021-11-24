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Ataoğlu: “Kadına yönelik şiddeti durdurmak, önlemek herkesin insanlık vazifesidir.”

24 Kasım 2021 Çarşamba 18:15
Ataoğlu: “Kadına yönelik şiddeti durdurmak, önlemek herkesin insanlık vazifesidir.”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Kadına şiddet, tarih boyunca var olan ve günümüzde de süren insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir. 

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Yıllar önce yaşanan ve günümüzde de ne yazık ki halen devam eden kadına yönelik şiddeti durdurmak, önlemek herkesin insanlık vazifesidir.

Bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla beraber, üzülerek belirtmek isterimki insanlığın da kanayan bir yarası ve insalık ayıbı olmaya devam etmektedir.

Millet olarak var olan değerlerimiz doğrultusunda kadınlarımız, her zaman onurlu bir yere sahiptir ve kadına yapılan şiddetin hiç bir gerekçesi yoktur! 

Unutmayalım ki! Kadınlarımız toplumun geleceği açısından büyük öneme sahiptir.
Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir hayat sürmelerini diliyorum.

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Son Güncelleme: 24.11.2021 18:43
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