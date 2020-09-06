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ATAOĞLU: Hükümet Yine Çuvalladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu,

06 Eylül 2020 Pazar 22:48
ATAOĞLU: Hükümet Yine Çuvalladı
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 Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "‘salgını yendik’ diye yollara düşen hükümetin, tedbirsizliğin ve kontrolsüzlüğün sonucunda halkı görülmedik bir salgın hızı ile karşı karşıya bıraktığını" söyledi.

Yaptığı açıklamada hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Ataoğlu, “Dünya, en zor dönemlerini yaşarken bile halkın bilinçli olması nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarını rahat atlatan halk büyük bir travma yaşıyor. Bu travmanın tek sorumlusu ise işbilmez hükümet. Temmuz ayından beridir açılımı doğru ve düzgün beceremeyen hükümet, Pandemi Hastanesi yapmaktan aciz durumdadır. Yetmiyor gibi biten Turizm sektörü ardından Yüksek Öğrenimi de bitirmek üzereler.” Dedi.

“Tek dertleri birbirine çelme atmak olan Başbakan Tatar ve Yarımcısı Özersay, tamamen bitmiş, tükenmiş ve artık halka yük olan bir durumdadırlar” ifadesini kullanan Ataoğlu, “Temmuz ayından beridir birbirleri ile cebelleşmekten ne halkla, ne ekonomi ile ve ne de salgın ile ilgilenmişlerdir. Geldiğimiz nokta ise tam bir felaket.” değerlendirmesinde bulundu.

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Hükümetin, rekor seviyede pozitif vaka ve rekor seviyede yerel bulaş karşısında halkı tek başına bıraktığını öne süren Ataoğlu, “Bu noktadan sonra hükümetin yapacağı tek şeyi Cumhurbaşkanına görev iadesi yaparak, aklı başında bir hükümetin önünü açmaktır.” Dedi.

“CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIĞINDA SEÇİM ZİRVESİ YAPILMALI”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aylar önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasını öneren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı dinlemeyen ve Ekim’e kadar belki oyum artar kaygısı ile erkene çekme önerisini reddeden hükümetin paçaları tutuşmuş durumdadır. Cumhurbaşkanının erkene çekme önerisini kabul eden DP’nin aksine reddeden hükümet, yine partimiz DP tarafından getirilen 1 senelik erteleme önerisine de karşı çıkmıştı. Şimdilerde gelinen noktada ne olacağı artık meçhul.  Bu kaos ve güvensizlik ortamında halkımız oy vermeye gidecek mi? Bu güvensizlik ve endişe ortamı giderilebilecek mi? Temel olarak hiçbir sorunu çözemeyen ve tam aksine sorunları daha da ağırlaştıran bu hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de bir arap saçına çevireceği endişesini taşıyoruz. Bu sebeple ivedi olarak Cumhurbaşkanlığı başkanlığında bir seçim zirvesinin yapılmasının çok büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz.Bu sebeple ivedi olarak Cumhurbaşkanlığı başkanlığında bir seçim zirvesinin yapılmasının çok büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz.”

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Son Güncelleme: 06.09.2020 23:32
Anahtar Kelimeler:
Covid19SalgınDemokrat Parti
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