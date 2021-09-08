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Ataoğlu: “Halkımızdan aldığımız güven ve destekle her geçen gün daha da büyümeye devam ediyoruz”

Demokrat Parti (DP) Dilekkaya (Aya) örgüt binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:49
Ataoğlu: “Halkımızdan aldığımız güven ve destekle her geçen gün daha da büyümeye devam ediyoruz”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Lefkoşa Örgüt Başkanı, bölge örgüt başkanları ve yöneticilerin yanı sıra partililer de katıldı.

Lefkoşa Örgüt Başkanı Kemal Buba’nın girişimiyle gerçekleşen açılışta ‘Birlik ve Beraberlik, daha güçlü bir Demokrat Parti’ vurgusu yapıldı.

BUBA: “HALKIMIZLA BÜTÜNLEŞEREK HEP HİZMETİ DÜŞÜNDÜK”

Açılış töreninde konuşma yapan Buba, DP’nin kuruluş sürecine değinerek, geçen zaman içinde büyük işlere imzaların atıldığını, yıllarca KKTC’nin daha ileriye gitmesi için halkla bütünleşerek hizmeti düşündüklerini açıkladı.

Gelecek için DP’ye daha fazla ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekleyen Buba, “En büyük güç halkımızdır, geleceğimizi birlikte inşa etmek için birlik ve beraberlik içinde gelin hep birlikte partimizi büyütelim” çağrısı yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusunu yineleyen Buba sözlerinizi şöyle tamamladı; “Birlikten güç doğacak, birbirimizi severek, sayarak, el ele, kol kola hep birlikte güzel günlere yürüyeceğiz”.

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ATAOĞLU: “FAALİYETLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Açılışta konuşma yapan Ataoğlu, DP’nin büyüklüğünün örgütlerinden belli olduğunu ve diğer ilçelerde olduğu gibi başkent Lefkoşa'nın da çeşitli bölgelerinde bina açılışı yapıldığını ifade ederek, "Partimizin tüm organları ve ilçelerimiz faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor" dedi.

“HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜVEN VE DESTEKLE HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Kıbrıs Türk halkından aldığı güven ve destekle her geçen gün daha da büyümekte olduğunu belirten Ataoğlu, Demokrat Parti Dilekkaya (Aya) Örgütü'nün kurulması ile birlikte örgüt binasının açılmasının anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti.

Ataoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Bu partinin içerisinde, her kesimden insanımız var, memleketi ile ilgili hayali ve umudu olan, huzursuzluk yaşayan ve şikayeti olan her kesimden vatandaş, partimizi tercih ederek Demokrat Parti çatısı altında toplanıyor. ‘Gailemiz milletimiz, insanımız, gençlerimiz ve geleceğimiz’ kaygısıyla hareket ederek, Birlik ve beraberlik içerisinde Kıbrıs Türk halkını kucaklıyoruz. Bizler siyasete bu ülkeye hizmet etmek için girdik. İşimiz gücümüz de bu doğrultuda. Bizler hizmet vermeye her zamankinden daha fazla hazırız. Bu akşam bu açılışı düzenleyen, Dilekkaya örgütümüzün kurulup büyümesine ve sonrasında da binamızın açılışına katkı koyan, emek veren gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

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