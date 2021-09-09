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Atakan, eğitime ilişkin planlamanın hala kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştirdi

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala hâlâ eğitime ilişkin planlamanın kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştirdi ve “Anlıyoruz ki eğitime dair en ufak bir planlama yok. Açın gözünüzü uyandırın canınızı” dedi.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:30
Atakan, eğitime ilişkin planlamanın hala kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştirdi

Meclis oturumlarında Milli Eğitim Bakanı’na defalarca bahar/yaz döneminde telafi eğitim programı düzenlenmesi yönünde çağrıda bulunduklarını ancak çağrılara sağır kalındığını savunan Atakan, tüm sektörler açılırken okulların kapalı tutulmaya devam edildiğini ve endişe etmelerinin tavsiye edildiğini ileri sürdü.

Atakan şunları kaydetti:

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“Yeni öğretim yılı için her türlü planlamanın en ince detayına kadar yapıldığı ve hatta dilersek bu planlamanın bizlerle paylaşılabileceği söylendi. Sayın Başbakan her zamanki gibi hicaz makamından güzellemeler ile sorunları kendince geçiştirdi. Meclis tutanaklarında mevcut; haftalar geçti, defalarca hatırlatmamıza rağmen o plan bizlerle ve kamuoyu ile paylaşılmadı. Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasına günler kala anlıyoruz ki bu yönde bir planlama yok, hiç de olmamış. İnşallah ile maşallah ile günler geçirilmiş. Planlama yerine bol hamaset bol gazel ama hariçten.”
 
“ÇOCUKLARIMIZIN KAYBEDECEK TEK BİR GÜNLERİ DAHİ YOK, YETERİ KADAR ZAMAN KAYBETTİLER”

Hâlâ belirsizlikler bulunduğunu, velilerin tedirgin olduğunu, okulların fiziki altyapılarının oluşturulmadığını, en temel hijyen malzemelerinin dahi tedarik edilmediğini ileri süren Atakan, şöyle devam etti:

“Okulların açılma tarihinde birçok öğrenci henüz ikinci doz aşısını tamamlamamış olacak. Bir olumsuzluk halinde izlenecek bir kriz yönetim planı yok. Otobüs yok, toplu taşımacılar zaten sizlerin sergilediği iş bilmez tutum nedeni ile komada. Görünen o ki; yeni haftayla birlikte bir mini kaos bizleri bekliyor. Eğitim yapboz tahtası yapılmayacak kadar önemli. Sizlerin kurultay kavganız arasında gözden kaçırılmayacak kadar kıymetli. Çocuklarımız yeteri kadar zaman kaybetti. Sizlerin beceriksizlikleri, iş bilmezlikleri yüzünden kaybedecek tek bir günleri dahi yok. Sizlere bedeli tahmininizden de ağır olur. Onun için her şeyden önce bir veli olarak siz hükümet edenlere uyarım; açın gözünüzü, uyandırın canınızı.”

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Son Güncelleme: 09.09.2021 11:15
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