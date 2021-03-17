Aşılamaya rağmen vakalar artmaya devam ediyor

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 121 milyon 278 bin 482, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 682 bin 258 ,iyileşen kişi sayısı ise 97 milyon 817 bin 867.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 231 bin 550.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 11 milyon 609 bin 601,

- Hindistan 11 milyon 438 bin 734,

- Rusya 4 milyon 409 bin 438,

- İngiltere 4 milyon 268 bin 821,

- Fransa 4 milyon 108 bin 108,

- İtalya 3 milyon 258 bin 770,

- İspanya 3 milyon 200 bin 24,

-Türkiye 2 milyon 911 bin 642,

-Almanya 2 milyon 594 bin 675,

-Yunanistan 223 bin 789,

-Güney Kıbrıs 40 bin 344,

-KKTC 3876.