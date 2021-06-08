banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

Aşıkoğlu: “Amaç yenilenebilir enerji kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artması”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, amaçlarının, kamu yararını göz ardı etmeden ülkede yenilenebilir enerji kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artması, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirterek, “bunu enerji verimliliği ve çevre ile uyumlu şekilde yapamazsak yenilenebilir enerjinin avantajları yerine dezavantajlarını yaşamaya başlarız, ki bugünlerde yaşadığımız da tam olarak budur” dedi.

08 Haziran 2021 Salı 13:30
Aşıkoğlu: “Amaç yenilenebilir enerji kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artması”
banner337

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, bu konuda çok planlı ve ciddi adımlar atmadan yenilenebilir enerji kapasitesinin mevcut kapasitenin üzerine daha fazla çıkarılmasının  bilimsel ve teknik olarak mümkün olmayacağını, yapılan tüm çalışmaların bu doğrultuda planlanması gerektiğini belirtti.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Yenilenebilir Enerji izinlendirmeleri ile kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek, yeni tüzük çalışmalarında gelinen noktayı açıklamak ve şebeke tarafında yaşanan sorunlar ile ilgili tüm tarafları aydınlatmak sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti.


“GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN YOĞUN OLDUĞU BAZI BÖLGELERDE ANORMAL VOLTAJ YÜKSELMELERİ ORTAYA ÇIKTI”
Güneş enerji sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyette olduğu bazı bölgelerde anormal voltaj yükselmelerinin ortaya çıktığını ifade eden Aşıkoğlu, “9 Nisan 2021 tarihinde yenilenebilir enerji kurulumu yapan bazı firmalar ile yapılan toplantıda onların da bu konudan haberi olduğu anlaşılmıştır. Voltaj yükselmesi elektrik cihazların zarar görmesine sebebiyet verebilecek olan önemli bir konu olup bu konuda tedbir alınmazsa, yenilenebilir enerji kurulumlarının sürdürülebilirliği tümden tehlikeye girebilir” dedi. 


“TÜZÜK YAYINLANANA KADAR YENİ YEK İZNİ BAŞVURU ALIMINI 12 NİSAN’DAN İTİBAREN DURDURMAYA KARAR VERDİK”
“Kurul olarak şebeke güvenliği ile kamu yararını ön planda tutarak yenilenebilir enerji kurulumlarının ülke şebekesine zarar vermeden, sürdürülebilir bir yapıya oturtulması için ivedi bir şekilde YEK Tüzüğünde düzenleme/değişiklik yapılmasına gidilmiştir” diyen Aşıkoğlu, aynı zamanda Kurul tarafından mevcut yaşanan voltaj sıkıntılarının yeni kurulumlarda ortadan kaldırılması ve olası spekülasyonlara fırsat verilmemesi gerekçeleri ile tüzük yayınlanana kadar, yeni YEK izni başvuru alımının 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren durdurulmasına karar verdiklerini kaydetti.


“TÜZÜK ÇALIŞMASI 7 MAYIS’TA TAMAMLANARAK SAVCILIK DAİRESİNE GÖNDERİLDİ”
Aşıkoğlu şöyle devam etti;
“YEK Kurulu olarak yeni hazırlanan tüzük ile şebekeye en az sorun yaratacak yeni modellerin eklenmesi, enerji verimliliği ve çevre ile uyumlu şekilde izinlendirmelerin devam etmesi amaçlanarak tüzük çalışmamız 16 Nisan 2021 tarihinde tamamlanarak tüm paydaşlardan görüş alınması amacı ile Bakanlık resmi internet sitesinden yayımlanmıştır. 19 Nisan 2021 tarihinde gelen görüşler doğrultusunda Kurul tarafından yapılan toplantıda görüşler değerlendirilerek tüzük sonlandırılmış ve 22 Nisan 2021 tarihinde Bakanlığa sürecin yürütülmesi için taslak tüzük iletilmiştir. Bakanlık hukuk birimi tarafında çalışmalar 07 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanarak Savcılık Dairesine gönderilmiştir. Bugün itibari ile elimizdeki bilgi de bu doğrultudadır.
Ayrıca izinlendirme sürecinin geçici olarak durdurulması gerekçesini de bir kez daha açıklamak gerektiği görülmektedir. Ülkemizde toplam kurulu santral kapasitesi 404 MW’dır. Şebekeye bağlı ve mahsuplaşmalı Güneş Enerjisi Sistemleri için yapılan toplam izinlendirme miktarı ise 141 MW’dır. Bu kapasitenin yaklaşık 90 MW’ı devreye girmiş durumda geri kalan miktarın ise bir yıl içerisinde devreye gireceği tahmin edilmektedir. 2022 yılı başı itibari ile ülkede beklenen kurulu Güneş Enerjisi kapasitesi yaklaşık olarak 130 MW’dır” 


banner341
“YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ŞEBEKEYE ENTEGRASYONU SON DERECE ÖNEMLİ VE ZOR BİR KONU”
Aşıkoğlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunun son derece önemli ve zor bir konu olduğunu, özellikle de KKTC gibi çok küçük kapasiteye sahip izole şebekelerde bu entegrasyonun daha da zor bir süreç yarattığını söyledi.
Bugüne kadar verilmiş tüm izinler KIB-TEK tarafından onaylanmış izinler olmasına karşın son bir yıl içerisinde şebekede gerilim yükselmelerine bağlı sorunların tüm ülke genelinde görülmeye başladığına işaret eden Aşıkoğlu, “Özellikle de konutlarda tüketimin olmadığı zamanlarda enerjinin şebekeye akması aşamasında gerilimlerin ciddi artış gösterdiği görülmektedir. Bu artış, kurulum yapan firmaların kurdukları sistemin, devre dışı kalmaması için inverter (çevirici) ayarlarını ülkemizdeki gerilim aralığının üzerinde ayarlamaları ile yaşanmaktadır. 


“KIB-TEK SAHA ÖLÇÜMLERİNE BAĞLI ÇALIŞMA BAŞLATTI”
Herşeyden önce şu an mevcut olan bu sorunların tespit edilerek çözüm üretilebilmesi için KIB-TEK tarafından saha ölçümlerine bağlı çalışma başlatıldığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Bu ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam edeceği de ayrıca belirtilmiştir. Bu hususta halen mevcut kurulumlar ile bile ciddi sorunlar yaşar noktasına ulaşılmış ve hasar tespit çalışmaları sürerken yeni izinlendirmelerin yapılması ülke şebeke sistemine geri dönülmez zararlar verebilecektir” dedi.
Kurulan sistemlerin devredışı kalmaması için inverter (evirici) voltaj aralıklarında yapılan oynamalar neticesinde ülke genelinde yaşanan voltaj sıkıntıları nedeni ile vatandaşların evlerindeki cihazların da etkilenerek zarar görebileceğinin bilincinde olduklarını belirten Aşıkoğlu, YEK Kurulu’nun gerekse de ilgili diğer otoritelerin öncelikli amacının kamu yararını ön planda tutmak olduğunun unutulmamasını istedi.
Aşıkoğlu açıklamasını şöyle sonlandırdı;
“Hepimizin amacı, kamu yararını gözardı etmeden ülkemizde yenilenebilir enerji kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artması, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Fakat bunu enerji verimliliği ve çevre ile uyumlu şekilde yapamazsak yenilenebilir enerjinin avantajları yerine dezavantajlarını yaşamaya başlarız, ki bugünlerde yaşadığımız da tam olarak budur. 
Yenilenebilir enerjiye geçişte tüm dünyada kabul edilen çok önemli dört parametre vardır. Bunlar; Depolama, Enterkonnekte Bağlantı, Talep Yönetimi, Şebeke’nin Dijitalleşmesi (veri toplanması ve uzaktan kontrol) ve Şebeke Kapasitesinin Artırılması. Bu konuda çok planlı ve ciddi adımlar atmadan yenilenebilir enerji kapasitemizi mevcut kapasitenin üzerine daha fazla çıkarmamızın bilimsel ve teknik olarak mümkün olmayacağını, yapılan tüm çalışmaların bu doğrultuda planlanması gerektiğini belirtir, tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız”. 

 

banner360
Son Güncelleme: 08.06.2021 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı
“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı
Gazimağusa’nın Kanalizasyon Tamirat Projesi AB’nin çalışmalara start vermesini bekliyor
Gazimağusa’nın Kanalizasyon Tamirat Projesi AB’nin çalışmalara start vermesini bekliyor
Başkan Harmancı Arasta-Lokmacı esnafını farklı pazar konseptleri hakkında bilgilendirdi
Başkan Harmancı Arasta-Lokmacı esnafını farklı pazar konseptleri hakkında bilgilendirdi
18’inci Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
18’inci Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
İçişleri Bakanı Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı Erçin ve yönetim kurulunu kabul etti
İçişleri Bakanı Evren, Yalova Spor Kulübü Başkanı Erçin ve yönetim kurulunu kabul etti
DAÜ Turizm Fakültesi’nin Kalitesi FIBAA tarafından bir kez daha akredite edildi
DAÜ Turizm Fakültesi’nin Kalitesi FIBAA tarafından bir kez daha akredite edildi
KTAMS: "Engelli olarak istihdam edilen bireyler emeklilik mağduriyeti yaşıyor"
KTAMS: "Engelli olarak istihdam edilen bireyler emeklilik mağduriyeti yaşıyor"
Erhürman: “Uzun vadeli kalkınma planları, ekonominin anayasası olacak”
Erhürman: “Uzun vadeli kalkınma planları, ekonominin anayasası olacak”
KKTC ve TC Belediyeler Birliği arasında yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’den teknik heyet geliyor
KKTC ve TC Belediyeler Birliği arasında yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’den teknik heyet geliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim