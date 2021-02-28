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ARUCAD lisansüstü programlarına öğrenci kabulü devam ediyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulüne devam ediyor.

28 Şubat 2021 Pazar 11:40
ARUCAD lisansüstü programlarına öğrenci kabulü devam ediyor
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulüne devam ediyor.                 

Adaylar, ARUCAD’ın Sanat, Mimari Tasarım ve İletişim Çalışmaları alanlarındaki yüksek lisans programlarına ve Mimarlık ile Sanat ve Kültür Yönetimi alanlarındaki doktora programlarına başvuruda bulanabilecek. Eğitim dili İngilizce olan programlara, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler için başvurular devam ediyor.               

ARUCAD, ulusal ve uluslararası alanda tanınan sanatçı ve akademisyen kadrosuyla, sanat-tasarım ve iletişim odaklı eğitim veriyor. Üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarını tercih edecek adaylara, farklı disiplinlerin teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eserler üretmeleri için yaratıcı bir ortam sunuyor.      

   

ARUCAD, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenci adayları için  %100’e varan burs olanağı sunuyor.             

Adaylar, yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve (0533) 855 69 69 numaralı telefondan ulaşabilir.       

Günümüz sanat, tasarım ve iletişim disiplinlerinin tümünü içinde barındıran oldukça zengin ve çeşitliliğe dayalı araştırma alanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programlarına sahip ARUCAD, bu alanların disiplinlerarası etkileşimi ve uygulamaları ile ayrıcalıklı kariyer sahibi olmak isteyen herkese Üniversitenin Girne Kampüsünde lisansüstü eğitim olanağı sağlıyor.       

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Basın bülteni için ayrıntılı bilgi: Gizem Kaya / ARUCAD / [email protected] / 05338509656          

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Anahtar Kelimeler:
ArucadArkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi
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