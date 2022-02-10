Arkın Palm Beach Hotel & Casino çalışanları seslerini duyurmak istiyor

(10-02-2022…MHA) Ara emirle kapatılan Arkın Palm Beach Casino ardından, şimdi de Hotel’in kapatılacağı söyleniyor. Casino çalışanlarının seslerini duyurmak için yaptıkları eyleme bu kez Hotel çalışanları da katıldı.Çalışanlar mağduriyetlerini şu cümlelerle dile getirdiler;
- Pandemi dönemini daha atlatamadan, döviz sıkıntıları bitmeden bir de işsiz kalmanın nasıl bir şey olduğunu ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz. Devlet büyüklerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Kamu vijdanı diyoruz.
- Ekmek teknemiz kapatıldı. Bir aydır işsiziz, mağduruz. Yüzlerce insan işsiz kaldı. Tek istediğimiz işimizi geri almak.
- Erbil Arkın hiç kimseyi mağdur etmiyor fakat işletmeler böyle kapatılırken bu nereye kadar böyle devam edecek? Casino’nun ardından bir de ara emirle Hotel’in kapatılması düşünülüyor. Bu kadar insanın tek derdi mahkeme süreci devam ederken, çalışabilmek. Hukuka, adalete saygımız ve güvenimiz sonsuz. Biz sadece işimizi geri istiyoruz.
- Kamu vijdanına sesleniyoruz, ne zaman sesimizi duyacaksınız, mağduriyetimizi göreceksiniz?
- Bıçağın kemiğe dayandığı durumdayız. Önce ara emir ile Casino’muz kapatıldı, şimdi de Hotel kapatılıyor. Bu kadar personelin toplanmasında ki tek amaç işlerini geri almak. Yaklaşık bir aydır biz burdayız ve halen bekliyoruz. Kendi alın terimizle ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz
(MHA)