Arkın Palm Beach Hotel & Casino çalışanları seslerini duyurmak istiyor

Pandemi dönemini daha atlatamadan, döviz sıkıntıları bitmeden bir de işsiz kalmanın nasıl bir şey olduğunu ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz. Devlet büyüklerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Kamu vijdanı diyoruz.

Pandemi dönemini daha atlatamadan, döviz sıkıntıları bitmeden bir de işsiz kalmanın nasıl bir şey olduğunu ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz. Devlet büyüklerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Kamu vijdanı diyoruz.