banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yağış miktarları…
En çok yağış nereye düştü?
Kaset cinayeti mi?
Kaset cinayeti mi?
Tecavüzcü 13 yıl hapis yatacak
Tecavüzcü 13 yıl hapis yatacak
banner405

Arkın Palm Beach Hotel & Casino çalışanları seslerini duyurmak istiyor

10 Şubat 2022 Perşembe 11:48
Arkın Palm Beach Hotel & Casino çalışanları seslerini duyurmak istiyor

(10-02-2022…MHA) Ara emirle kapatılan Arkın Palm Beach Casino ardından, şimdi de Hotel’in kapatılacağı söyleniyor.  Casino çalışanlarının seslerini duyurmak için yaptıkları eyleme bu kez Hotel çalışanları da katıldı.

banner341
Çalışanlar mağduriyetlerini şu cümlelerle dile getirdiler;

  • Pandemi dönemini daha atlatamadan, döviz sıkıntıları bitmeden bir de işsiz kalmanın nasıl bir şey olduğunu ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz. Devlet büyüklerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Kamu vijdanı diyoruz.
  • Ekmek teknemiz kapatıldı. Bir aydır işsiziz, mağduruz.  Yüzlerce insan işsiz kaldı. Tek istediğimiz işimizi geri almak.
  • Erbil Arkın hiç kimseyi mağdur etmiyor fakat işletmeler böyle kapatılırken bu nereye kadar böyle devam edecek? Casino’nun ardından bir de ara emirle Hotel’in kapatılması düşünülüyor. Bu kadar insanın tek derdi mahkeme süreci devam ederken, çalışabilmek. Hukuka, adalete saygımız ve güvenimiz sonsuz. Biz sadece işimizi geri istiyoruz.
  • Kamu vijdanına sesleniyoruz, ne zaman sesimizi duyacaksınız, mağduriyetimizi göreceksiniz?
  • Bıçağın kemiğe dayandığı durumdayız. Önce ara emir ile Casino’muz kapatıldı, şimdi de Hotel kapatılıyor. Bu kadar personelin toplanmasında ki tek amaç işlerini geri almak. Yaklaşık bir aydır biz burdayız ve halen bekliyoruz. Kendi alın terimizle ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz

(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
CTP: “Federasyon, Kıbrıs’ta çözümün adıdır, mümkün olandır, uzlaşı alanıdır”
CTP: “Federasyon, Kıbrıs’ta çözümün adıdır, mümkün olandır, uzlaşı alanıdır”
Yağış miktarları…
Yağış miktarları…
Tatar: “TMT, bir saldırı örgütü değil, bir direniş örgütüdür”
Tatar: “TMT, bir saldırı örgütü değil, bir direniş örgütüdür”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Ayşenur Arslan’a protesto
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Ayşenur Arslan’a protesto
Savaşan: “KKTC ekonomisinin ileri bir noktaya gidebilmesi turizmin çeşitlendirilerek gelişmesine bağlı”
Savaşan: “KKTC ekonomisinin ileri bir noktaya gidebilmesi turizmin çeşitlendirilerek gelişmesine bağlı”
KTAMS, Anastasiadis’in Ercan ve Gazimağusa Limanı’yla ilgili önerisinin ciddiyetle ele alınmalı
KTAMS, Anastasiadis’in Ercan ve Gazimağusa Limanı’yla ilgili önerisinin ciddiyetle ele alınmalı
Tüm parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi
Tüm parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi
Vakıflar ve Din İşleri’ne bağlı binaların elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili mali düzenlemeye gidildi
Vakıflar ve Din İşleri’ne bağlı binaların elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili mali düzenlemeye gidildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim