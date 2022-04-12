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Arkadaşının bilgisayarını çalan şahıs “hükümsüz tutuklu” olarak cezaevine gönderildi

Misafirliğe gittiği arkadaşının bilgisayarını çalan zanlı Arnold Kipsang Rop, KKTC'de yasal statüsünün olmaması nedeniyle 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verildi.

12 Nisan 2022 Salı 16:15
Arkadaşının bilgisayarını çalan şahıs “hükümsüz tutuklu” olarak cezaevine gönderildi

Sirkat ve Sahtekârlıkla Para temini suçundan tutuklanan zanlı Arnold Kipsang Rop mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, 30 Mart 2022 tarihinde, 09.30-19.00 saatleri arasında Hamitköy adresindeki ikametgâhın mutfak masası üzerinde İdrissa Adamu'ya ait gri renkteki HP marka dizüstü bilgisayarın konu adrese misafir olarak gelen Zanlı Arnold Kipsang Rop tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçinde faaliyet gösteren Laptop Hastanesi isimli işyerine 250 Dolar karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlı 01.04.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 02.04.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi.

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Polis, bu süreçte zanlının sirkat ederek satmış olduğu diz üstü bilgisayar ile ilgili Laptop Hastanesi isimli işletmede yapılan soruşturmada sirkat edilen dizüstü bilgisayar konu işletmede tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının KKTC'de yasal statüsünün olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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