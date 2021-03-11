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Arıklı Yönlüer'in yalan söylediğini iddia etti

YDP Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T’de Serhat İncirli'ye konuk oldu

11 Mart 2021 Perşembe 12:13
Arıklı Yönlüer'in yalan söylediğini iddia etti
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Yeniden Doğuş Partisi’nde 11 Nisan’da yapılacak kurultayda rakip iki aday Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu çıktıkları canlı yayınlarda çeşitli iddialar ortaya atıyor.

Adaylara destek olan partinin ileri gelenleri de buna dahil..

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YDP Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldığı Ahmet Yönlüer’in açıklamalarını eleştirerek, “Yönlüer kendi yerine kardeşim Ayhan Arıklı’yı atadığımı söyledi. Bu yalan.. Allah beni affetsin senin (Yönlüer) kadar yalan söyleyen birinin arkasında namaz kıldım” diyerek tepki gösterdi..

Arıklı iddialı!

Arıklı seçimi yüzde 80 oy alarak kazanacağını iddia ederek, Bertan Zaroğlu’nun için şu ifadeleri kullandı:

“Olgunlaşması lazım pişmesi lazım diyorum.. 12 Nisan’ı düşünerek hareket etmeli… söylenen her laf iz bırakır, yarın yüz yüze bakacağız. Bertan söylemleriyle kendi kendinin siyasi kariyerini mahvediyor. Halbuki önünde çok uzun bir yol var. O nedenle pişmesi gerekiyor diyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıAhmet YönlüerSerhat Incirli
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