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Arıklı, Türkiye’den sonra, KKTC’yi tanıyan ilk ülkenin Azerbaycan olmasını beklediklerini belirtti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan’ın KKTC’ye uzatacağı yardım elinin çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye’den sonra, KKTC’yi tanıyan ilk ülkenin Azerbaycan olmasını beklediklerini söyledi.

10 Ağustos 2021 Salı 18:45
Arıklı, Türkiye’den sonra, KKTC’yi tanıyan ilk ülkenin Azerbaycan olmasını beklediklerini belirtti

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Arıklı, bugün Azerbaycan Yükseliş Partisi yetkililerini makamında kabul etti.

Yükseliş Partisi Başkanı Anar Asadli, Başkan Birinci Yardımcısı Bahram İsmailov ve Başkan Yardımcısı Gülşen Haciyeva ile görüşen Arıklı, özellikle Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıması konusuna vurgu yaptı.

ARIKLI

Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin yaşadığı bu zor günlerde Azerbaycan’daki güçlü bir ekibi yanlarında görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

“Özellikle KKTC’nin federasyon tezini bir kenara bırakıp, iki devletli ve bölgeli tezle ilgili mesaj verilmesinin önemi büyüktür” diyen Arıklı, bu bağlamda dost ve kardeş ülkelerin yardım elini uzatması gerektiğini kaydetti.

“ULUSLARARASI ARENADA DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

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“Tanıyabilen ülkeler bizi tanımalı, tanımayan ülkeler ise izolasyonun kalkması için çaba harcamalıdır” ifadelerini kullanan Erhan Arıklı, uluslararası arenada desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Azerbaycan ilk olarak bizim elimizi tutmalı” vurgusu yapan Başbakan Yardımcısı Arıklı, KKTC’nin, TC’den sonra kurulan ikinci büyük Türk devleti olduğunu ve varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

“BEKLENTİMİZ KKTC’Yİ TANIYAN İLK ÜLKENİN AZERBAYCAN OLMASI”

Soydaş ülkelerin kendileriyle el sıkışmasını, uluslararası arenada ve BM’de destek vermesini beklediklerinin altını çizen Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkelerin başında da Azerbaycan geliyor. Azerbaycan’ın bize uzatacağı yardım eli çok önemlidir, siyasi yardımınıza ihtiyacımız var. Beklentimiz KKTC’yi tanıyan ilk ülkenin Azerbaycan olmasıdır. Bizler, sizlerle aynı düşüncelere ve aynı fikirlere sahibiz. Aramızda sınır olmamalı, oğuz birliği yapmalıyız ve Türkçe konuşan ülkeler birliğini bir an önce gerçek yapmamız gerekiyor. Fikir birliği ve gönül birliğimiz var. Bu her engeli aşar...”

Parti yetkilileri de, çalışmaları hakkında Arıklı’ya bilgi vererek, kabulden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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Son Güncelleme: 10.08.2021 19:00
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