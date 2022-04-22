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Arıklı: “Ticari taşımacılıkta yasa ihlallerine asla izin verilmeyecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ticari araç denetimlerinin yoğun bir şekilde devam edeceğini, başta kaçak taşımacılık olmak üzere sektörün itibarını zedeleyen ve gelişmesini engelleyen yasa ihlallerine asla izin vermeyeceklerini söyledi.   

22 Nisan 2022 Cuma 15:30
Arıklı: “Ticari taşımacılıkta yasa ihlallerine asla izin verilmeyecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arıklı, ülkede bulunan öğrenciler ve yaklaşan turizm sezonu göz önüne alındığında, özellikle taksi şoförlerinin kurallara uymalarını ve seyahatten önce taksimetrelerini açmaları gerektiğini belirtti. Bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Arıklı, gelecek dönemde özellikle ülkeye gelen yabancıların bu konuyla ilgili bilgilendirilmeleri hususunda çalışma yapılacağını ifade etti. 
“T izinleri” ve mesleki sürüş ehliyetleri konusunda araç sahipleri ve şoförlerini daha hassas olmaya çağıran Arıklı “Herkesin yasalara uyma zorunluluğu var. Trafik güvenliği göz önüne alındığında mesleki sürüş ehliyeti bulunmayan birinin ticari araç kullanmasını son derece sakıncalı buluyorum. Bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz” dedi. 
25 MART’TAN İTİBAREN 34 TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Buna göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi müfettişleri ile polis ekiplerinin 25 Mart’tan itibaren gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 34 ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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25-26 Mart ve 3-9-11-15 ve 16 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 casino aracı, 15 taksi, 2 kamyon, 1 otobüs ve 1 dolmuşun yasa ihlali yaptığı tespit edildi. 
Ercan Havalimanı, Lefkoşa, Alsancak ve Girne’de yapılan denetimlerde 15 casino aracının protokol dışı taşımacılık yaptığı tespit edilirken, taksilere ise en çok ceza, mesleki sürüş belgesi ibraz edememe ve seyahat sırasında taksimetreyi açmamaktan ceza kesildi. 
Diğer yandan denetimler sırasında “T izni” bulunmayan iki kamyon ve bir otobüs tespit edilirken, bir dolmuş sürücüsüne ise tarifeye uymadığı için ceza kesildi. 
 

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Son Güncelleme: 22.04.2022 16:44
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