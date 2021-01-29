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Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç ve Başkan Yardımcısı Güngörer ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.

29 Ocak 2021 Cuma 14:45
Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç ve Başkan Yardımcısı Güngörer ile görüştü
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 Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Arıklı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivil Savunma Teşkilatının doğal afetlerde, arama-kurtarma çalışmalarında halkın can ve mal kaybını asgari düzeye indirmede büyük bir yere sahip olduğunu söyledi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, günün 24 saati tüm paydaşlarla birlikte olağanüstü durumlar karşısında halkın can ve mal kaybını asgari seviyede tutacak şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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Karakoç ayrıca, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine gelmiş olmasından dolayı Arıklı’yı kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. 
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise,  Karakoç ve ekibine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek, gerek duyulduğu zaman her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 29.01.2021 16:17
Anahtar Kelimeler:
Yusuf GüngörerNecmi KarakoçErhan Arıklı
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