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Arıklı, kredi kefalet merkez kooperatifi başkanı Altuncuoğlu ile basın toplantısı düzenledi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kredi kefalet merkez kooperatifi başkanı Kemal Altuncuoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yapılan basın toplantısında kredi kefalet merkez kooperatifi’nden kullanılan kredilerin altı ay ileri tarihe ötelendiği duyuruldu...

16 Şubat 2021 Salı 13:51
Arıklı, kredi kefalet merkez kooperatifi başkanı Altuncuoğlu ile basın toplantısı düzenledi
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Toplantıda konuşma yapan kredi kefalet merkez kooperatifi başkanı Altuncuoğlu şunları söyledi;Kredi Kefalet Merkez Kooperatifimiz 2017 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Bakanlığ ortak protokolü ile Türkiye Ticaret Bakanlığına bağlandı.

O gün itibarı ile KKTC kredi kefalet  kooperatifine Türkiye Cumhuriyeti İki Milyat TL’lik bir kredi aktardı.Bu kaynağında sebebi küçük esnaf ve işletmelerimize düşük faizli kredi imkanları sağlamaktı.2018 yılında kurulan sistemimiz bütün işletmelerimize kredi dağıtmaya başladı.Bunun yanında önemli adımlarda attık.

TC’de limited şirketler esnaf kredisi kullanamazken  biz yaptığımız girişimler neticesinde KKTC’de ki bütün işletmelerin bu kredilerden yararlanmasını sağladık. Kredilerimizi  Ocak ayına kadar 5 yıl vade ile  yıllık % 4.5 faizle  verdik.Bunun yanında 10 yıl vadeli olarak işyeri edindirme kredisi ve işyeri araç alımlarında 7 yıl vadeli kredi kullandırdık. Geçtiğimiz yıl covit 19 başladığında Türkiye Cumhuriyeti  ile görüşerek taksitlerin 6 ay ertelenmesini sağlamıştık.

Bu yılda aynı sıkıntılar devam ettiği için tekrardan taksit ödemelerinin ötelenmesi maksatlı görüşmeler yaptık. Sayın Erdoğan’ın talimatı ile bu seferde bir önceki gibi gereken yardımı aldık ve Temmuz ayına kadar bizden kredi alanları taksitlerini öteleme imkanına sahip olduk.

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Şu anda bu girişimimizlede ülke ekonomimize önemli derecede katkı sağladığımıza inanıyoruz. Ekomimize de son bir yıl içerisinde 35 Milyon TL kaynak aktardık ve aktarmaya da devam ediyoruz. Burada bizim için en önemli kurumlardan bir tanesi bizimde bağlı olduğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanlığıdır.

Sayın bakanımız Erhan Arıklı’ya  hem Türkiye Cumhuriyeti ile bizler için yapmış olduğu girişimlerden hem de bizlere verdiği desteklerden dolayı  teşekkür etmek istiyorum  dedi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi olarak esnafımızın yanında olmanızdan dolayı mutluluk duyuyorum dedi. Arıklı özellikle bu kritik dönemde yani pandemi sürecinde bizimde ricalarımızı kırmadan altı aylık öteleme yapmanız bizleri fazlası ile memnun etmiştir dedi.

Arıklı umarım ki bu yaptıklarınız diğer koperatiflere ve belkide bankalar sirayet eder ve faiz yükü altında ezilen insanlarımız bu dönemde biraz  da olsa rahatlar dedi. Arıklı sizin bu işte öncülük etmeniz beni ziyadesi ile memnun etmiştir diyerek bu konu ile alakalı yüzlerce teşekkür mesajı aldığını da belirtti.

Bakan Arıklı yapılan bu icraat kredi kullanan insanımız kadar ülke ekonomimizide direk etkileyecektir dedi.Kapalı olduğumuz bu dönemde insanımızın kredi taksiti ödemesi zaten mümkün değildi iş yapamayan insanlardanda zorla para istemek tefecilik mantığıdır diyen Arıklı umarım bankacılarda bu dönemde sizin gösterdiğiniz anlayış içerisinde hareket ederler  reel sektörü ,esnaf ve zanaatkarları rahatlatırlar dedi.

Arıklı yapılan bu çalışmalardan dolayı sizleri  ve aracılık yapan herkezi kutluyorum diyerek  yeni projelerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmeniz için hertürlü yardıma hazırım dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKemal AltuncuoğluKredi Kefalet Merkez Kooperatifi
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