Arıklı hükümeti işsizlik sorunundan dolayı eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, ülkede işsizlik oranının artmakta olduğunu ancak Hükümetin işsizlik sorununa çare peşinde olmadığını savundu.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, pandemi dolayısı yaşanmakta olan ekonomik kriz yüzünden pek çok işyerinin kapandığını, bu yüzden kepenk indiren işyeri sayısının her geçen gün artmakta olduğunu belirtti.

Arıklı, “Kapanan işyeri demek işsizler ordusuna yeni işsizler eklenmesi demektir. İşsiz kalan insan sayımızı maalesef Devleti yönetenler dahi bilmemektedir” dedi.

Üniversitelerin online eğitime geçme kararıyla birlikte güz döneminde Kuzey Kıbrıs’a öğrenci gelmeyecek olmasının şehir ekonomilerine darbe vurduğunu belirten Arıklı, “Turizmden sonra Eğitim sektörünün de yara alması ekonomimize ölümcül bir darbe vurmuştur. Hükümet ise ekonomik krize çare aramak veya işsizler ordusunun çığlığına kulak vermek yerine, 13’üncü maaşları erken ödeyip kamu çalışanlarının gönlünü ve oyunu kazanma peşindedir” dedi.

GİRNE’DE KONVOY

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi bugün Girne’de konvoy düzenledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Girne Merkezden başlayıp Sadrazam köyde biten konvoyla ilgili bir konuşma yapan Girne Seçim Komitesi Başkanı Hikmet Kaynarca, bu konvoyla birlikte Girne’de seçim kampanyasını yeniden başlattıklarını söyledi.

Kaynarca, "Bilindiği gibi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkan adayımız Karantinada. Seçim çalışmalarını gerektiği gibi sürdüremiyor. Rakip adaylar ve onların taraftarları ise asılsız iddialarla Başkanımızın yarıştan çekileceği şayiasını yayıyorlar. Bu konvoyla bu şayialara en güzel cevabı vermiş olduk" dedi.