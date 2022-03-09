banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin...
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1 ölü
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1...
15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Cezaevine göndrildi
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
banner404

Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “KKTC’de kullanılan kablosuz internetin daha hızlı ve kaliteli olabilmesi için frekansın 60GHz’e çıkarılması konusunda mevzuatta değişiklik talimatı verirken, fiber-optik dönüşüm için ihaleye çıkılacağını ve 5G’ye geçiş için de çalışmaların tamamlanacağını” bildirdi.

09 Mart 2022 Çarşamba 14:45
Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, KKTC’de hızlı internet için çalışmaları başlattı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle Sayıştay Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Telekomünikasyon Dairesi, GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Arıklı, KKTC’nin internet hızı bakımından çağın gerisinde kaldığını ve en gelişmemiş ülkelerin bile daha hızlı internet kullandığına işaret ederek, “Bu ayıbı ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur” dedi. 

banner341
Arıklı, turizm ve yüksek eğitime dayalı bir ekonomide hızlı internetin şart olduğunu kaydederek, “Bu sebeple acilen koşullu olarak 60GHz’e geçiş için tüzük değişikliğine gideceğiz. Ardından fiber-optik dönüşüm için ihale sürecini ve 5G’ye geçebilmek için tüm çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.   

Açıklamada, hükümet programına göre; “dijitalleşme için gerekli geniş bant internet ağının ülkenin her noktasına taşınması konularına hız ve öncelik verilecek, modern bir telekomünikasyon şebekesine ve alt yapısına geçiş için gerekli finansman Telekomünikasyon Dairesi’nin Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılmasıyla sağlanacak ve Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması ile birlikte 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri de Kamu-Özel ortaklığında hayata geçirilecek” ifadesine de yer verildi.

Sektör temsilcilerinin “Wi-Fi bandının 60GHZ’e çıkarılması ve fiber-optik altyapı konularındaki görüşlerini aktardığı” toplantıya, Bayındırlık ev Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz hazır bulundu. 

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2022 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “İbretle karşıladık”
İzcan: “İbretle karşıladık”
Ani ölüm
Ani ölüm
Sucuoğlu’ndan vatandaşlara çağrı: “Yalan makinelerine inanmayın”
Sucuoğlu’ndan vatandaşlara çağrı: “Yalan makinelerine inanmayın”
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Erhürman: “Bu halkın özgüveninin yok edilmesine izin vermeyeceğiz”
Erhürman: “Bu halkın özgüveninin yok edilmesine izin vermeyeceğiz”
Baf direnişi ve şehitleri anıldı
Baf direnişi ve şehitleri anıldı
Töre: “Haklı davamızı uluslararası alanda kararlı bir şekilde savunarak devletimize sahip çıkmalıyız”
Töre: “Haklı davamızı uluslararası alanda kararlı bir şekilde savunarak devletimize sahip çıkmalıyız”
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1 ölü
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1 ölü
Özkıraç: “Kıb-Tek Yönetim Kuruluna işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ediyoruz”
Özkıraç: “Kıb-Tek Yönetim Kuruluna işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ediyoruz”
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim