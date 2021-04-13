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Arıklı: “Geçici sorunu popülizmin sonucudur”

13 Nisan 2021 Salı 15:45
Arıklı: “Geçici sorunu popülizmin sonucudur”
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ARIKLI: “GEÇİCİ SORUNU POPÜLİZMİN SONUCUDUR”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün Memur-Sen’i kabul etti.

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Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Memur-Sen kamuda çalışan geçici kamu görevlilerinin iş güvencesi ve sosyal haklara sahip olabilmesini düzenleyen yasa tasarısı hakkında Bakan Arıklı’ya bilgi vererek destek talep etti.

Bakan Arıklı ise geçici kamu görevlileri konusunun popülizmin doğurduğu bir netice olduğunun altını çizerek, siyasilerin oy için insanların gelecekleriyle oynadıklarını söyledi.

Arıklı bine yakın mağdur olduğunu da belirterek,  siyasilerin görevinin geçici kamu çalışanlarının mağduriyetini ortadan kaldırmak olduğunu aktardı ve her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

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Son Güncelleme: 13.04.2021 16:02
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