banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376
Flaş Haber
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!
Kapat

Arıklı bin 200 ton akaryakıt için Türkiye'ye teşekkür etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılmak üzere İskenderun’dan adaya gelen bin 200 tonluk yakıt konusu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

15 Ağustos 2021 Pazar 12:03
Arıklı bin 200 ton akaryakıt için Türkiye'ye teşekkür etti

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYEM...

Nasılda ellerini ovuşturuyorlardı...

Teknecik akaryakıtsız kalacak, ülke karanlığa gömülecek Hükümet istifa etmek zorunda kalacaktı. Böylece kurdukları çarkı yeniden döndüreceklerdi.

banner341
TPİC in bulduğu gemi ilginç bir şekilde Kıbrısa akaryakıt taşımaktan vaz geçmişti. Diğer gemi ise akaryakıtın bulunduğu Dörtyola 5 günlük uzaklıkta idi. Geminin akaryakıt yükleyip Kıbrısa varması en 8 gün isterdi. Oysa Teknecikteki akaryakıt ancak 5 gün yetebilecekti.

Hesap kitap tamamdı. Büyük bir kampanya ile ülkenin adım adım karanlığa sürüklendiğini, Rumlardan elektirik alınacağını falan manşet yaptırdılar.

Unuttukları bir şey vardı. Karşılarında en az onlar kadar zeki bir ekip bulunuyordu.

Sayın Başbakanın başkanlığında bir toplantı yapıldı. İhtiyaç belirlendi. Gemi gelinceye kadar geçecek 10 günlük süre içinde gereken akaryakıtın bir kısmı AKSA dan bir kısmı ise Türkiyeden karşılanacaktı.

Derhal Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile temas kuruldu. Sayın Bakan Fatih Dönmez, Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktarı görevlendirdi. Alpaslan Bayraktar eski TPİC Genel Müdürü idi. Halihazırda da TPİC dahil Enerji Bakanlığının alt kuruluşlarından sorumluydu.
Alpaslan Bayraktar Silopide bulunan 80 tankeri Dörtyola kaydırdı. Mersinden bir Ro-Ro gemisi ayarlandı. Ve dün akşam tankerlerle ihtiyaç duyulan 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirildi. Yarın da 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirilecek. Sonrasında her ihtimale karşı 1200 ton daha alınıp iş sağlama bağlanacaktı.
Bu arada AKSA nın da hakkını vermek lazım. Her ihtimale karşı ordan da akaryakıt taşındı.

Bütün beklentileri boşa çıkan malum ihale mafyası ve onların kiralık kalemleri hala konuşmaya devam ediyorlar...
Siz konuşun. Biz yapacağız..."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıAkaryakıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinlik’te Çarşamba günü El Emeği Pazarı kuruluyor
Zeytinlik’te Çarşamba günü El Emeği Pazarı kuruluyor
Çakıcı: “Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir”
Çakıcı: “Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir”
Ataoğlu: “Girne Antik Limanı sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi”
Ataoğlu: “Girne Antik Limanı sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi”
TDP Mağusa İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı
TDP Mağusa İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı
Özersay: “Kimse bu acıları bir daha yaşamasın”
Özersay: “Kimse bu acıları bir daha yaşamasın”
Üstel TAK’a konuştu
Üstel TAK’a konuştu
Taşkent şehitleri anıldı
Taşkent şehitleri anıldı
Maraş’ın açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
Maraş’ın açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
“14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti
“14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim