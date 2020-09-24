Arıklı: “Anıtları karanlığa gömmek, karanlık bir zihnin eylemidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, El-Sen'in borcunu ödemeyenlerin elektriğini kesmesinin, bir sendikanın kurumuna sahip çıkması açısından anlaşılabilir hatta takdir edilebilecek bir eylem tarzı olduğunu kaydetti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, haklı olmak kadar, haklı kalmanın da önemli olduğunu ifade ederek, sendikanın, “Toplum lideri Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve TMT Anıtı’nın elektriğini de keserek toplumun damarına bastığını” ifade etti.

Anıt mezarların elektrik borcunun şimdiye kadar bağlı olduğu kurumlar tarafından ödenmemesinin büyük bir ayıp olduğunu belirten Arıklı, özellikle Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıt mezarının bir türlü tamamlanamamasının Devletin ayıbı, Anıtların bakımsızlığının da ilgililerin büyük bir ayıbı olduğunu belirtti.

Arıklı, sendikanın bu ayıpların üzerine bir ayıp daha yaparak, anıt mezarların elektriğini keserek karanlığa gömdüğünü hatırlattı ve “Bu ayıp tek başına sendikanın ayıbı değildir. Bu ayıp aynı zamanda resmi kurumların elektrik borçlarını ödemeyerek, Kurumu fahiş faizlerle borçlandıran ve batağa sürükleyen Hükümetin de ayıbıdır.” ifadelerini kullandı.

Arıklı şöyle devam etti:

“Bu karanlık zihniyetlerin güç mücadelesinden anıt mezarlarımızın da nasibini alması son derece üzüntü vericidir.

Seçim öncesi 501 kişiyi istihdam edecek bütçeyi bulan, saçma bir uygulama yüzünden karantina otellerine günde 1 milyon lira para ödeyen hükümetin, Kıb-Tek'e resmi kurumların borçlarını ödeyerek, anıtların elektriğinin derhal açılması sağlanmalıdır.”