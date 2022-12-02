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Ani ölüm!

02 Aralık 2022 Cuma 11:21
Ani ölüm!

01.12.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin Kıymet ACIKAN (K-39) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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