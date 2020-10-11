Anayasa değişikliği halkoylamasından “hayır” çıktı

283 OY FARKLA “HAYIR” OYLARI FAZLA ÇIKTI

Yüksek Mahkeme yargıç sayısını 8’den 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılan halkoylamasında reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, halkoylamasında geçerli oyların yüzde 50.13ünün “hayır”, yüzde 49.87’sinin ise “evet” çıktığını açıkladı.

Şefik, "hayır" ve "evet" oyları arasındaki farkın sadece 283 olduğunu söyledi.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014’te yapılan halkoylamasından da hayır çıkmıştı